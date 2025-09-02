Trump lanza ataque en el Caribe contra embarcación del Tren de Aragua; hay 11 muertos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este martes que su gobierno ejecutó un ataque marítimo letal contra una embarcación operada por la pandilla criminal Tren de Aragua, en el Caribe. El saldo: 11 personas muertas.

“El ataque se realizó mientras los terroristas estaban en el mar en aguas internacionales, transportando narcóticos ilegales rumbo a Estados Unidos”, publicó Trump en redes sociales. Y añadió una advertencia: “Que esto sirva como aviso para cualquiera que siquiera piense en traer drogas a los Estados Unidos de América”.

Trump compartió imágenes del ataque contra barco venezolano/X

“Organización narcoterrorista”

El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó la operación como un ataque contra una “organización designada como narcoterrorista”. El anuncio se dio antes de que el funcionario partiera hacia México y Ecuador, donde sostendrá reuniones sobre narcotráfico, seguridad y aranceles.

Aunque ningún miembro del ejército estadounidense resultó herido, el operativo ha generado tensión internacional, especialmente con el gobierno de Nicolás Maduro, quien acusó a Washington de usar el narcotráfico como excusa para justificar una intervención.

Estados Unidos mostrará todo su poderío contra los grupos terroristas/AP

Maduro amenaza con declarar “república en armas”

Venezuela reaccionó con el despliegue de tropas en la costa y en la frontera con Colombia. Maduro incluso amenazó con declarar a su nación como una “república en armas” si Estados Unidos lanza un ataque directo sobre su territorio.

“No existe evidencia real que nos vincule con el narcotráfico como lo señala la Casa Blanca”, dijo Maduro, citando reportes de la ONU que aseguran que solo el 5% de la cocaína que sale de Colombia pasa por Venezuela. Aun así, Estados Unidos había advertido previamente que aumentaría su presencia naval en la zona.

El Gobierno de Estados Unidos dio un golpe de autoridad con este ataque/AP

Narcotráfico y geopolítica en tensión

La acción militar ocurre en un momento en el que Ecuador también enfrenta una fuerte ola de violencia ligada al narcotráfico, lo que ha puesto en alerta a varios países sudamericanos.

Mientras tanto, el Pentágono y el gobierno de Venezuela no han emitido comentarios oficiales sobre los hechos revelados por Trump.