El Conjuro 4: Orden correcto para ver todas las películas de los Warren

Aunque no hay fecha más esperada que el regreso a la pantalla de Valak y los Warren, ya es oficial que El Conjuro 4: Últimos Ritos se estrenará el próximo 4 de septiembre de 2025 en México. Esta entrega promete cerrar de forma definitiva la historia principal de los investigadores paranormales más famosos del cine.

La película —dirigida por Michael Chaves, quien también estuvo al frente de La Monja 2— aún no ha revelado en qué año exacto se desarrollará la historia, pero se sabe que será el desenlace del universo basado en hechos reales documentados por Ed y Lorraine Warren.

El universo de El Conjuro no se ve en orden de estreno

A diferencia de otras sagas, el universo de El Conjuro se compone de películas interconectadas que no fueron estrenadas cronológicamente. Por eso, si quieres entender cada aparición demoníaca o conexión entre casos, aquí te dejamos el orden correcto para verlas, desde la época más antigua hasta los sucesos más recientes.

Orden cronológico de las películas de El Conjuro

La Monja (2018)

Transcurre en 1952 , en un convento rumano. Es donde nace la amenaza demoníaca más poderosa: Valak .

Annabelle 2: La Creación (2017)

Ubicada en 1955 , cuenta cómo se originó la maldición de la muñeca Annabelle. Annabelle (2014)

Ocurre en 1967 , cuando la muñeca llega a manos de una joven pareja. Annabelle 3: Viene a Casa (2019)

Transcurre en 1972 , cuando los Warren resguardan la muñeca en su museo de objetos malditos.

El Conjuro (2013)

Ambientada en 1971 , narra el caso Perron, el primer caso masivo de posesión que investigaron los Warren.

El Conjuro 2 (2016)

Transcurre en 1977 , en Inglaterra. Conocido como el caso Enfield , donde vuelve a aparecer Valak .

La Monja 2 (2023)

Aunque ocurre en 1956 , se recomienda verla aquí para no arruinar los giros de “El Conjuro 2”.

El Conjuro 3: El Diablo me obligó a hacerlo (2021)

Ambientada en 1981 , narra el primer caso en EE.UU. donde se usó la posesión demoníaca como defensa legal.

¿Dónde entra El Conjuro 4?

Se espera que Últimos Ritos se ubique después de los eventos de El Conjuro 3, cerrando así la cronología del universo. Aunque los Warren reales ya estaban en su etapa final de investigaciones, la saga promete terminar con uno de los casos más oscuros.

Un caso verdaderamente TRAUMÁTICO basado en hechos reales. Prepárate para vivir #ElConjuro4: Últimos ritos - 4 de septiembre, solo en cines. Boletos aquí: https://t.co/jPwRjDZxxR pic.twitter.com/VIlMp8qgyT — WB Pictures México (@WBPictures_Mx) August 28, 2025

¿Por qué son tan populares estas películas?

Todas las entregas están inspiradas en archivos reales de los Warren. Esto, combinado con la estética del cine de horror clásico, ha logrado conectar con el público. El éxito radica en que cada película se siente autónoma pero parte de un todo, lo que permite verlas por separado o como maratón sin perder el hilo.

El dato: El Conjuro 4 marcará la despedida de Patrick Wilson y Vera Farmiga como Ed y Lorraine Warren. Será la última vez que veamos a la pareja de demonólogos en acción.

