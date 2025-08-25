CURP Biométrica: Dirección de los 140 módulos donde ya puedas realizar el trámite

Si te interesa tramitar la CURP Biométrica y ser de los primeros en tenerla desde el próximo mes de octubre, aquí te decimos dónde se ubican los 145 módulos que abrió el Registro Nacional de Población (Renapo) en varias partes de la República Mexicana, incluida la Ciudad de México.

¿Qué es la CURP Biométrica y para qué sirve?

Desde este mes de agosto, las autoridades del país lanzaron un programa piloto para expedir las primeras unidades de la Clave Única de Registro de Población (CURP), pero ahora con datos biométricos que la harán más segura y difícil de falsificar. Este nuevo documento funcionará como identificación oficial y también como herramienta para localizar a personas desaparecidas.

Desde agosto Renapo ya habilitó la CURP con datos biométricos/X |

¿Qué datos incluye la CURP Biométrica?

Nombre completo





Fecha de nacimiento





Sexo





Lugar de nacimiento





Nacionalidad





Fotografía





Huellas dactilares





Escaneo del iris





La nueva CURP servirá como identificación oficial/X |

Requisitos para tramitar la CURP Biométrica 2025

Para hacer el trámite en los módulos habilitados por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y Renapo, necesitas presentar:

Acta de nacimiento certificada





Identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte, cartilla militar, etc.)





CURP certificada ante RENAPO





Comprobante de domicilio reciente (máximo 3 meses)





Correo electrónico activo





Para menores de edad : identificación del padre, madre o tutor, y documento que acredite el parentesco





¿Se puede tramitar por internet?

Sí. El trámite también puede hacerse vía digital, pero solo para quienes ya tienen datos biométricos registrados en instituciones como el SAT, INE o SRE. En este caso, se realiza a través de la plataforma Llave MX.

¿Dónde están los módulos para tramitar la CURP Biométrica?

Los módulos presenciales están disponibles únicamente en tres entidades del país:

Ciudad de México (CDMX)

Dirección: Calle Londres 102, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc (cerca de la Glorieta de Insurgentes)





Horario: 08:30 a 14:30 horas





Estado de México

Toluca: Av. Cristóbal Colón #800, Col. Ocho Cedros





Villa Guerrero: Calle Independencia S/N, Col. Centro





Texcoco: Manuel González 205, Col. Centro





Tlalnepantla de Baz: Av. Hidalgo 100, U.H. La Romana, Centro de Servicios Administrativos 'Vicente Guerrero', Puerta C





Horario: 09:00 a 18:00 horas





Veracruz

Municipios: Xalapa, Coatzacoalcos, Poza Rica, Misantla y Tantima





Horario: 08:00 a 17:00 horas





El trámite se puede hacer de manera presencial o mediante internet/X |

¿Hasta cuándo estarán abiertos los módulos?

Todos los módulos estarán disponibles hasta el próximo 16 de octubre, fecha en la que se proyecta que se entregarán las primeras CURP Biométricas tramitadas.

