CURP Biométrica: Así te la enviarán por correo electrónico desde octubre

Pon mucha atención, porque si eres de las personas que sí quiere tramitar la CURP Biométrica, aquí te diremos qué hacer para que te llegue por correo electrónico a partir de octubre próximo.

Desde hace unos meses, diputados y senadores aprobaron una reforma a la Ley General de Población y la Ley General en Materia de Desaparición, volviendo a la Clave Única de Registro de Población (CURP) Biométrica un recurso para la localización de personas desaparecidas, pero también una nueva identificación oficial que contará con fotografía, huellas y otras medidas de seguridad.

Desde hace unas semanas ya puedes registrarte para obtener la CURP Biométrica/Pixabay |

¿Cuándo la recibirás?

Desde entonces, el Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo) ha abierto varios módulos en todo el país para que los interesados acudan personalmente a registrarse. Y será precisamente a esas personas a quienes, a partir de mediados de octubre, les llegará vía correo electrónico este nuevo documento, el cual deberán imprimir y enmicar.

“Los primeros registros son los primeros que empezaremos a remitir esta CURP, y de ahí estaremos mandándolas conforme vayamos teniendo este registro de cada uno de los ciudadanos”, declaró Arturo Arce Vargas, director del Renapo.

También se anunció que próximamente se habilitará un minisitio en las plataformas del Gobierno de México para que se pueda ingresar y descargar la CURP Biométrica.

La nueva CURP Biométrica es más segura y difícil de falsificar/Pixabay |

¿Es obligatoria la CURP Biométrica?

No. La CURP Biométrica es voluntaria, así lo aclaró la presidenta Claudia Sheinbaum en una reciente conferencia de prensa:

“No es obligatoria… La gente decide si da sus datos personales o no a partir de lo que ofrece la opción de tener una identidad, así está en la ley. Ninguna institución debe obligar a exigir la CURP biométrica”.

¿Qué características tiene la nueva CURP Biométrica?

La CURP Biométrica es un documento de identidad mucho más seguro y difícil de falsificar. Además de servir como identificación oficial, también facilita la localización de personas desaparecidas mediante la base de datos generada.

Este documento incluirá:

Nombre completo





Fecha de nacimiento





Sexo





Lugar de nacimiento





Nacionalidad





Fotografía





Huellas dactilares





Escaneo del iris





¿Dónde se puede tramitar?

Actualmente, ya hay módulos del Registro Civil en varios estados donde las personas pueden acudir de forma voluntaria para registrar sus datos biométricos.

La nueva CURP Biométrica servirá también como identificación oficial/ChatGPT |

También se informó que próximamente podrá tramitarse de forma digital, mediante la app Llave MX, utilizando los datos biométricos previamente registrados en instituciones como el SAT, INE o la SRE.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Cómo obtener tu constancia de semanas cotizadas del IMSS en 2025?