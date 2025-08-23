MarinaBús en Acapulco: conoce rutas, horarios y tarifas del nuevo transporte marítimo

Este sábado 23 de agosto se inauguró el Marinabús, un catamarán diseñado para ofrecer recorridos rápidos, seguros y ecológicos a locales y visitantes. La embarcación, construida en acero por el Astillero de Marina de Acapulco, mide 25 metros de largo por siete de ancho, cuenta con capacidad para 90 pasajeros y alcanza una velocidad máxima de 17 kilómetros por hora gracias a un motor diésel de 400 caballos de fuerza.

Rutas y horarios del Marinabús

El nuevo transporte conectará puntos estratégicos de Acapulco, aliviando el tráfico en la ciudad y facilitando traslados urbanos y turísticos. Aunque todavía no se ha confirmado la fecha exacta del arranque de operaciones, las paradas anunciadas se ubican en:

Zócalo de Acapulco

Puerto Marqués

Icacos

Caleta

Costera Miguel Alemán

El servicio contempla 16 recorridos diarios, de 07:00 a 17:15 horas, permitiendo que residentes y turistas organicen sus trayectos de manera más eficiente.

¿Cuánto cuesta el Marinabús?

Los precios variarán de acuerdo con el tipo de usuario:

Residentes locales: 30 pesos por viaje

Visitantes nacionales: 60 pesos

Turistas internacionales: 160 pesos

Los boletos estarán disponibles en los puntos de abordaje distribuidos a lo largo de la bahía.

Impulso al turismo y la reconstrucción

Autoridades locales destacaron que el Marinabús no solo mejorará la movilidad, sino que también representa un paso importante para la reactivación económica y turística de Acapulco, especialmente tras los daños ocasionados por los huracanes Otis y John.

Con este proyecto, la ciudad busca posicionarse como un referente en transporte marítimo sustentable y atractivo para los visitantes.

En Acapulco, Guerrero, inauguramos el Marinabús, nuevo sistema de transporte marítimo que recorre la bahía de forma rápida, segura y sustentable; beneficiará a miles de personas con traslados diarios.



