UNAM explica cómo el abandono marca profundamente a los perritos

El abandono de perros es una problemática que va más allá de la pérdida de un hogar. Según la profesora Sofía R. Viniegra, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, este acto representa la ruptura de la seguridad, el vínculo y la referencia emocional que el animal tenía con su cuidador.

Cuando un perro es dejado a su suerte, puede desarrollar altos niveles de estrés, ansiedad y confusión. En muchos casos, los animales muestran inhibición conductual, lo que a simple vista puede confundirse con calma, pero que en realidad es una manifestación de depresión.

Necesidad de un vínculo afectivo

La figura humana cumple una función de apego que regula sus emociones y estructura sus rutinas. Cuando ese vínculo se rompe de manera abrupta, el animal queda vulnerable y desorientado.

Frente a este panorama, la tenencia responsable se vuelve clave. Adoptar un animal implica un compromiso a largo plazo: no solo se trata de ofrecer alimento o techo, sino de generar un vínculo afectivo y estable que favorezca su bienestar integral.

¿Cómo ayudar a un perro abandonado?

Si encuentras un perro en situación de abandono, es fundamental:

Proporcionarle agua y comida : Ayuda a estabilizar su estado físico.

Llevarlo a un veterinario : Para evaluar su salud y posibles enfermedades.

Contactar a refugios o asociaciones protectoras: Que puedan ofrecerle un hogar temporal o definitivo.

