Belinda anuncia su salida de México ¿Es por seguridad o por amor?

Belinda le dice adiós a México, al menos por un buen rato. La cantante y actriz confirmó que, una vez que termine su participación en Mentiras: El Musical, hará maletas para grabar una ambiciosa serie que la tendrá fuera del país por más de medio año.

La noticia la dio en entrevista con el programa Ventaneando, donde explicó que estará en grabaciones de la serie Carlota, inspirada en la vida de Carlota de Habsburgo. Se trata de una producción de Sony Pictures Television que constará de 10 episodios.

“Me voy a ir muchos muchos meses, más de seis meses de México, lo cual pues voy a extrañar mucho obviamente todo aquí”, dijo Belinda.

Belinda estará grabando una serie de la vida de Carlota de Habsburgo / FB: @belindapop|

Rumbo a España, Colombia… ¿y Puerto Rico?

La también actriz señaló que los rodajes se llevarán a cabo en varios países: “Me voy a España seis meses, dos meses a Colombia, o sea, literalmente van a ser entre siete u ocho meses de filmación, de pre-producción. Es un proyecto muy ambicioso”.

Aunque no reveló la fecha exacta de su partida, confirmó que antes cumplirá con sus funciones en la puesta en escena Mentiras: All Stars, donde comparte créditos con Mariana Treviño. Las funciones están programadas para octubre.

“Agotamos todos los boletos, que son más de 10 mil, en menos de 24 horas, fue una locura cómo nos fue de bien, así que estoy muy agradecida con todo el público”, expresó emocionada.

La cantante también está planeando nuevas canciones para el otro año / FB: @belindapop|

¿También hay música nueva?

Como si no tuviera suficiente, Belinda también adelantó que pronto viajará a Puerto Rico para grabar un videoclip con Sebastián Yatra.

“¡Va a estar increíble!”, prometió sobre la colaboración. Y aunque esta vez el viaje tiene motivos laborales, la duda queda: ¿es solo por trabajo o también hay un nuevo amor a la vista?

Belinda busca terminar su compromiso con la obra Mentiras para poder irse / FB: @belindapop|

