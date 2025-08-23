México Imparable: así serán las carreras que mezclan running, historia y cultura

El running en México está a punto de dar un paso más allá de la meta, gracias al lanzamiento de México Imparable, un serial de carreras que no sólo se enfoca en la actividad física, sino que mezcla historia, cultura y turismo deportivo.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Turismo y la Conade, presentó este nuevo proyecto que recorrerá cuatro estados con profundas raíces indígenas: Chiapas, Ciudad de México, Oaxaca y Chihuahua. Durante el anuncio oficial, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que se trata de una acción “muy simbólica” para el país.

“Este nombre de México Imparable es muy simbólico. Representa, por supuesto, al pueblo rarámuri: imparable, resistente; a los pueblos originarios, y representa a México, porque México es imparable”, afirmó.

La presidenta Claudia Sheinbaum hizo el lanzamiento de México Imparable / Especial|

Correr con historia

Cada una de las cuatro carreras estará inspirada en una cultura originaria y asociada a un elemento de la naturaleza. La idea es fusionar el deporte con el legado cultural y ancestral de las regiones donde se llevarán a cabo:

Raíces de Agua , en Palenque, Chiapas – 14 de septiembre (Cultura Maya)

Raíces de Fuego , en CDMX – 7 de diciembre (Cultura Mexica)

Raíces de Tierra , en Oaxaca – 22 de marzo de 2026 (Zapoteca y Mixteca)

Raíces de Aire, en Chihuahua – 7 de junio de 2026 (Cultura Rarámuri)

Además de promover la actividad física, el proyecto busca detonar la economía local, generar visibilidad para las comunidades indígenas y fomentar el turismo con propósito.

Las carreras se organizarán en 4 estados del país / Redes Sociales|

Correr para transformar

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, señaló que este serial también impulsa la participación femenina en el turismo deportivo: "Es tiempo de mujeres y también en el turismo deportivo. Uno de cada 10 turistas internacionales que visitan nuestro país vienen a hacer una actividad deportiva".

Rommel Pacheco Marrufo, director de Conade, detalló que parte de los ingresos por inscripciones y patrocinios serán reinvertidos en becas, eventos culturales y apoyos en salud e infraestructura.

La atleta rarámuri Lorena Ramírez Nahueachi, reconocida ultramaratonista y embajadora del proyecto, extendió una invitación para registrarse: “El legado de México Imparable se manifiesta en un triple impacto positivo: económico, social, cultural. Cada carrera está diseñada para activar economías locales, dar visibilidad a los pueblos originarios y promover un turismo con propósito”.

Las inscripciones ya están abiertas en la página oficial: 👉 https://mexicoimparable.com/

Las inscripciones ya están abiertas y se dieron a conocer los premios / Especial|

