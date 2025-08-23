Drake Bell pide votos para Mariana Botas en La Casa de los Famosos México

Drake Bell sorprende al apoyar públicamente a Mariana Botas tras su nominación en La Casa de los Famosos México
Laura Reyes Medrano
| 2025-08-23
Drake Bell pide votos para Mariana Botas en La Casa de los Famosos México
Mariana Botas es una de las nominadas de esta semana en el reality
|
Redes sociales
Drake Bell sorprende al apoyar públicamente a Mariana Botas tras su nominación en La Casa de los Famosos México
Laura Reyes Medrano
| 23 Ago, 2025

En un inesperado giro dentro del universo del reality show La Casa de los Famosos México 2025, el actor Drake Bell utilizó sus redes sociales para pedir votos a favor de Mariana Botas, quien está en riesgo de ser eliminada este domingo 24 de agosto. El mensaje ha sorprendido a seguidores del programa y reactivado el interés por la relación entre ambos.

  Drake Bell utilizó sus redes sociales para pedir votos a favor de Mariana Botas|RS

Drake Bell utilizó sus redes sociales para pedir votos a favor de Mariana Botas|RS|

 

En una historia de Instagram, Drake Bell expresó:

“Hola, Mariana. Soy Drake Bell, escuché que estás nominada. Te deseo lo mejor dentro de la casa. ¡Buena suerte! Todos vayan y voten por Mariana Botas. Buena suerte... te veo cuando salgas.”

Este gesto refuerza su cercanía, que ya había sido tema de conversación luego de que Mariana revelara, dentro del reality, que se habían besado en un antro de la CDMX, un momento descrito como “surrealista” para ella.

 

De la polémica al respaldo público

Previamente, el cantante se mostró molesto: durante una emisión del programa Hoy, Galilea Montijo confesó que Drake Bell amenazó con demandar a la producción si no eliminaban los clips donde se relataba esa anécdota. Sin embargo, su nuevo llamado a votar por Mariana sugiere que las diferencias han quedado atrás.

 

 

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CDMX lanza campaña intensiva de vacunación contra el sarampión: todo lo que debes saber

La Casa de los Famosos
Mas sobre:
La Casa de los Famosos

Notas Relacionadas

 