Drake Bell pide votos para Mariana Botas en La Casa de los Famosos México

En un inesperado giro dentro del universo del reality show La Casa de los Famosos México 2025, el actor Drake Bell utilizó sus redes sociales para pedir votos a favor de Mariana Botas, quien está en riesgo de ser eliminada este domingo 24 de agosto. El mensaje ha sorprendido a seguidores del programa y reactivado el interés por la relación entre ambos.

En una historia de Instagram, Drake Bell expresó:

“Hola, Mariana. Soy Drake Bell, escuché que estás nominada. Te deseo lo mejor dentro de la casa. ¡Buena suerte! Todos vayan y voten por Mariana Botas. Buena suerte... te veo cuando salgas.”

Este gesto refuerza su cercanía, que ya había sido tema de conversación luego de que Mariana revelara, dentro del reality, que se habían besado en un antro de la CDMX, un momento descrito como “surrealista” para ella.

De la polémica al respaldo público

Previamente, el cantante se mostró molesto: durante una emisión del programa Hoy, Galilea Montijo confesó que Drake Bell amenazó con demandar a la producción si no eliminaban los clips donde se relataba esa anécdota. Sin embargo, su nuevo llamado a votar por Mariana sugiere que las diferencias han quedado atrás.

Ora el calladon de boca que nos dieron con el tema de Mariana y Drake Bell #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX3pic.twitter.com/A93NrGg6hw — Sour Candy 🍬 (@MrDiegoPerez11) August 23, 2025

