Lord Pádel niega intento de homicidio: “Yo lo único que quería era salvar a mi hijo”

En su primera entrevista tras la brutal golpiza que lo volvió viral, Alejandro Germán ’N’, mejor conocido como Lord Pádel, se defendió públicamente. En conversación con Milenio, el empresario intentó explicar su versión de los hechos ocurridos el 19 de julio en un club de pádel en Atizapán, donde junto a familiares, guaruras y su socio, golpeó al entrenador Israel Morales.

Aunque en los videos que circularon en redes sociales se observa cómo Germán, su esposa Karla Alejandra ’N’, su hijo Germán ’N’ y hasta un guardaespaldas agreden al instructor, el empresario niega que se haya tratado de una agresión premeditada y menos con intención de matar.

“Mi vida es un infierno de lo que he vivido socialmente, legalmente, económicamente, porque ha afectado en todos mi negocio, en mi vida diaria, pero sobre todo, o sea, me duele mucho decir esto, lo que le ha dolido a mi familia… Mi hijo y mi señora están en la cárcel, donde, pues realmente no tuvo nada que ver”, dijo.

Lord Pádel ofreció una entrevista para contar su versión de los hechos / Redes Sociales|

“No lo quise matar”: Lord Pádel narra su versión

El empresario dijo que todo comenzó por un partido que tuvo Lord Padel con el entrenador, pues dice que estaban dentro de una partida y de ahí se originó la pelea porque el rival podría perder el encuentro. El hijo de Germán al ver la pelea corrió a ayudar a su padre y luego se peleó con el entrenador, pero éste se defendió y de acuerdo con él, Morales lo tenía del cuello y por eso reaccionó de forma violenta.

“Definitivamente no. Él me valió gorro, me valió madr*s. Yo lo que quería es sacar de ahí a mi hijo, porque lo tenía del cuello”, afirmó.

Aunque admitió que lo empujó y jaloneó, aseguró que sólo intentaba separarlos. También contó que recibió golpes: sangró de la nariz y se lastimó la rodilla. Tras la pelea, dijo haber ofrecido disculpas tanto a Morales como al gerente del club: “Lo sucedido no está bien”.

En un video se ve como entre varios golpean al entrenador de pádel / Redes Sociales|

“No somos delincuentes”, dice Lord Pádel

Alejandro contó que su hijo escuchó los gritos desde otra cancha, corrió a ayudarlo y también se enredó en la pelea. “Es sí le pegó dos, tres guamazos, lo trató de jalar para que me soltara y efectivamente me soltó”, dijo.

Insistió en que no hubo intención de causarle daño grave a Morales, pese a que en el video se le escucha gritar “¡lo voy a matar!”. Incluso reconoció que buscó un amparo para evitar ir a prisión, aunque este no incluyó a su esposa ni a su hijo. “Vivimos un infierno… No lloró mi hijo. ¿Sabes qué? Hablamos esto antes de entrar al reclusorio”, comentó con aparente pesar.

Alejandro y Othon están en libertad enfrentando su proceso / Redes Sociales|

El proceso legal sigue

Tanto Lord Pádel como su socio Othón ’N’ llevan el proceso en libertad. Su esposa Karla y su hijo Germán siguen en prisión preventiva, acusados de tentativa de homicidio. El video difundido fue clave: muestra cómo lo golpearon entre varios, incluyendo personal de seguridad, y cómo lo amenazaron de muerte.

“Lo único que quiero, como tú dices, es resarcir el daño. Mira, no todo está en el dinero, y lo entiendo. Claro, yo ya quiero acabar esto”, concluyó el empresario.

🚨 SE VICTIMIZA #LordPadel e intenta minimizar todo a una simple riña



Y el muy cínico dice que no es justo para el y su familia todo el circo y el show que hubo. Dice que en la carpeta original solo venían él y su socio y da a entender que la modificaron para incluir a su esposa… pic.twitter.com/0Nk8Iiud6Z — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) August 22, 2025

