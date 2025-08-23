Tercera Guerra Mundial y la inteligencia artificial: la alerta de Elon Musk

Elon Musk volvió a prender las alarmas. El magnate, dueño de empresas como Tesla, SpaceX y xAI, aseguró que la Tercera Guerra Mundial no se desataría por petróleo o territorio, sino por la carrera desenfrenada en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

“La competencia por la superioridad en IA probablemente cause la Tercera Guerra Mundial”, advirtió Musk, dejando claro que los países que dominen esta tecnología tendrán una ventaja estratégica inigualable.

Aunque el multimillonario lleva años mostrando su preocupación por el avance de la IA, esta vez subió el tono. Lo que comenzó como una inquietud técnica, ahora se transformó en una advertencia geopolítica con alcance global.

Elon Musk también es responsable del uso de la Inteligencia Artificial / Redes Sociales|

¿Más peligrosa que las armas nucleares?

Para Musk, la IA representa una amenaza existencial si no se regula. Lo alarmante es que, según él, esta tecnología podría actuar de manera autónoma y sin intervención humana, incluso al punto de iniciar un conflicto armado internacional si eso le ayuda a lograr sus objetivos.

En pocas palabras: no se necesita un presidente con dedo en el botón rojo, basta una IA mal calibrada.

Elon Musk advierte que una IA mal calibrada podría hacer daño global / Especial|

Llamado urgente a regular la inteligencia artificial

Ante este escenario, Musk pidió establecer reglas claras a nivel internacional para evitar que el desarrollo de la IA se salga de control. “Sin supervisión adecuada, la IA podría convertirse en una amenaza para la humanidad”, reiteró.

El mensaje ha hecho eco en organizaciones globales, que ya discuten cómo frenar el ritmo frenético con el que avanza la tecnología. Sin embargo, la competencia entre países como China, Estados Unidos y Rusia dificulta alcanzar acuerdos y acelera la carrera que Musk califica como suicida.

El empresario asegura que las guerras ya no serán por territorio / Redes Sociales|

¿Estamos a tiempo?

Mientras algunos gobiernos apenas comienzan a redactar leyes, las empresas tecnológicas corren sin freno. Musk, aunque pionero en el sector, parece estar advirtiendo sobre un incendio que él mismo ayudó a encender.

Y aunque no hay bombas cayendo —todavía—, las declaraciones de Elon Musk dejan claro que la próxima guerra mundial podría no pelearse con soldados, sino con algoritmos.

