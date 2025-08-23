¿Roblox en crisis? La empresa habla claro tras demanda y polémica con youtuber

Roblox Corp tuvo que salir a aclarar las cosas: su plataforma no va a cerrar el 1 de septiembre, como aseguraba un bulo que circuló en X (antes Twitter). En el mensaje se mencionaban supuestos problemas de seguridad y demandas, pero la compañía respondió tajante que se trata de información falsa.

Esto ocurre en medio de una demanda interpuesta por la fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, quien acusa a la empresa de “crear un entorno inseguro” en el que presuntos depredadores pueden acercarse a menores de edad. Roblox respondió reiterando su compromiso con la seguridad y su inversión en sistemas de moderación 24/7.

“Queremos que todos nuestros usuarios tengan una experiencia segura y positiva”, declaró un vocero de la empresa.

Roblox atraviesa por una serie de escándalos por su seguridad a menores / FB: @Roblox|

La denuncia de Murrill incluye un caso reciente en el municipio de Livingston, donde un sospechoso habría usado un software de cambio de voz dentro de Roblox para acercarse a niños. El Estado solicita sanciones civiles, restituciones, devolución de beneficios y daños. De los 380 millones de usuarios mensuales en Roblox, más de la mitad tiene entre 9 y 16 años.

La expulsión del “cazador de depredadores”

A este conflicto se suma otra polémica: la expulsión del youtuber Schlep, conocido por exponer supuestos depredadores dentro del videojuego. Roblox le cerró todas sus cuentas y le envió una carta de cese y desistimiento, lo que provocó la indignación de sus seguidores. Schlep aseguró que gracias a su contenido se logró el arresto de seis presuntos agresores.

Roblox está atravesando por una demanda / FB: @Roblox|

La comunidad reaccionó con fuerza: más de 200 mil personas firmaron una petición para que el CEO de Roblox, David Baszucki, renuncie.

Roblox argumentó que la seguridad debe quedar en manos de expertos y autoridades, y no de usuarios que actúen por cuenta propia. También detalló que cuenta con mecanismos internos para detectar amenazas y un programa de “denunciantes de confianza” para reportar delitos graves.

Buenas noticias en lo económico

Pese al escándalo, Roblox reportó buenos resultados financieros. Las reservas aumentaron 51% y los ingresos crecieron 21%, lo que provocó que las acciones subieran casi un 18%. Se espera que la empresa alcance entre 5,870 y 5,970 millones de dólares en reservas para el año fiscal 2025.

“El impulso entre los usuarios y la monetización sigue creciendo”, celebró Naveen Chopra, director financiero de la compañía. Mientras la polémica se desarrolla, Roblox insiste: “la plataforma no va a ninguna parte”.

El videojuego sigue creciendo en audiencia y ganancias / FB: @Roblox|

