¿Roblox en crisis? La empresa habla claro tras demanda y polémica con youtuber

Roblox Corp tuvo que salir a aclarar las cosas: su plataforma no va a cerrar el 1 de septiembre, como aseguraba un bulo que circuló en X (antes Twitter). En el mensaje se mencionaban supuestos problemas de seguridad y demandas, pero la compañía respondió tajante que se trata de información falsa.
Esto ocurre en medio de una demanda interpuesta por la fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, quien acusa a la empresa de “crear un entorno inseguro” en el que presuntos depredadores pueden acercarse a menores de edad. Roblox respondió reiterando su compromiso con la seguridad y su inversión en sistemas de moderación 24/7.
“Queremos que todos nuestros usuarios tengan una experiencia segura y positiva”, declaró un vocero de la empresa.
La denuncia de Murrill incluye un caso reciente en el municipio de Livingston, donde un sospechoso habría usado un software de cambio de voz dentro de Roblox para acercarse a niños. El Estado solicita sanciones civiles, restituciones, devolución de beneficios y daños. De los 380 millones de usuarios mensuales en Roblox, más de la mitad tiene entre 9 y 16 años.
La expulsión del “cazador de depredadores”
A este conflicto se suma otra polémica: la expulsión del youtuber Schlep, conocido por exponer supuestos depredadores dentro del videojuego. Roblox le cerró todas sus cuentas y le envió una carta de cese y desistimiento, lo que provocó la indignación de sus seguidores. Schlep aseguró que gracias a su contenido se logró el arresto de seis presuntos agresores.
La comunidad reaccionó con fuerza: más de 200 mil personas firmaron una petición para que el CEO de Roblox, David Baszucki, renuncie.
Roblox argumentó que la seguridad debe quedar en manos de expertos y autoridades, y no de usuarios que actúen por cuenta propia. También detalló que cuenta con mecanismos internos para detectar amenazas y un programa de “denunciantes de confianza” para reportar delitos graves.
Buenas noticias en lo económico
Pese al escándalo, Roblox reportó buenos resultados financieros. Las reservas aumentaron 51% y los ingresos crecieron 21%, lo que provocó que las acciones subieran casi un 18%. Se espera que la empresa alcance entre 5,870 y 5,970 millones de dólares en reservas para el año fiscal 2025.
“El impulso entre los usuarios y la monetización sigue creciendo”, celebró Naveen Chopra, director financiero de la compañía. Mientras la polémica se desarrolla, Roblox insiste: “la plataforma no va a ninguna parte”.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿SHAKIRA GRATIS EN EL ZÓCALO? EL GOBIERNO DE CDMX ACLARA SI ES CIERTO