Google Pixel 10 ya está en México: precios, modelos y preventa oficial

¡Es oficial! México recibirá oficialmente el Google Pixel 10, la nueva apuesta de la gran G con inteligencia artificial incluida. Desde este 20 de agosto, los fans de Android ya pueden apartar su Pixel 10, Pixel 10 Pro o Pixel 10 Pro XL, sin tener que hacer conversiones raras ni pagar impuestos por importación.

Estos son los precios de lanzamiento oficiales en pesos mexicanos:

Pixel 10 : desde $19,999

Pixel 10 Pro : desde $25,999

Pixel 10 Pro XL: desde $30,999

Además, el Pixel 10 Pro Fold, modelo plegable estrella, no estará disponible en México por ahora, pero se estima en $1,799 dólares, es decir, unos $34,000 pesos, según algunas filtraciones.

Los costos para el Google Pixel 10 van desde los 19,999 hasta los 30,999 pesos / Redes Sociales|

Más barato que el iPhone… ¿y mejor?

Aunque el iPhone 17 aún no se presenta oficialmente, todo apunta a que su precio será igual o superior al de los Pixel 10 Pro. Y no solo eso: Google se puso las pilas con el nuevo procesador Tensor G5, fabricado en 3 nanómetros por TSMC, que mejora el rendimiento en IA y reduce el consumo de energía.

Además, los Pixel 10 vendrán con Android 16 y siete años de actualizaciones garantizadas. Una jugada que Apple todavía no iguala con sus iPhone.

Pixel 10 promete 7 años de actualizaciones en su sistema / Redes Sociales|

México al frente del juego tech

“El Pixel 10 inicia desde $19,999 pesos, con variantes de mayor almacenamiento disponibles”, anunció Google. Y no es poca cosa: es la primera vez que México encabeza un lanzamiento oficial de Pixel en toda América Latina.

Con estos precios, funciones de inteligencia artificial, un diseño limpio y soporte duradero, el Pixel 10 no solo busca competir, sino ganarle el mercado a Apple y Samsung en su propia casa.

La preventa de Pixel 10 ya comenzó en México / Redes Sociales|

