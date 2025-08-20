Google Pixel 10 ya está en México: precios, modelos y preventa oficial

¡Es oficial! México recibirá oficialmente el Google Pixel 10, la nueva apuesta de la gran G con inteligencia artificial incluida. Desde este 20 de agosto, los fans de Android ya pueden apartar su Pixel 10, Pixel 10 Pro o Pixel 10 Pro XL, sin tener que hacer conversiones raras ni pagar impuestos por importación.
Estos son los precios de lanzamiento oficiales en pesos mexicanos:
- Pixel 10: desde $19,999
- Pixel 10 Pro: desde $25,999
- Pixel 10 Pro XL: desde $30,999
Además, el Pixel 10 Pro Fold, modelo plegable estrella, no estará disponible en México por ahora, pero se estima en $1,799 dólares, es decir, unos $34,000 pesos, según algunas filtraciones.
Más barato que el iPhone… ¿y mejor?
Aunque el iPhone 17 aún no se presenta oficialmente, todo apunta a que su precio será igual o superior al de los Pixel 10 Pro. Y no solo eso: Google se puso las pilas con el nuevo procesador Tensor G5, fabricado en 3 nanómetros por TSMC, que mejora el rendimiento en IA y reduce el consumo de energía.
Además, los Pixel 10 vendrán con Android 16 y siete años de actualizaciones garantizadas. Una jugada que Apple todavía no iguala con sus iPhone.
México al frente del juego tech
“El Pixel 10 inicia desde $19,999 pesos, con variantes de mayor almacenamiento disponibles”, anunció Google. Y no es poca cosa: es la primera vez que México encabeza un lanzamiento oficial de Pixel en toda América Latina.
Con estos precios, funciones de inteligencia artificial, un diseño limpio y soporte duradero, el Pixel 10 no solo busca competir, sino ganarle el mercado a Apple y Samsung en su propia casa.
