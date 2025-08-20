Ella es Yessi Villa, cantante que tuvo sólo una persona en el público para su concierto

La Feria de la Manzana en Zacatlán se convirtió en escenario de una historia viral cuando la cantante Yessi Villa interpretó con entrega la canción “Tu Dama de Hierro”, pese a que el público visible parecía reducirse a un solo hombre sentado bajo la lluvia. El momento, captado en video, se difundió en TikTok y alcanzó más de 4 millones de reproducciones, despertando una ola de reacciones y solidaridad hacia la artista.

El momento, captado en video, se difundió en TikTok . / Captura de pantalla |@mrruizmayo

En el clip, los internautas destacaron su profesionalismo y pasión. Comentarios como “Ella dio todo por él y él dio todo por ella” y “Se mostró muy profesional aún con un solo espectador” se multiplicaron en redes sociales, posicionando a Villa como símbolo de perseverancia en la música.

Posteriormente, el autor del video aclaró que sí había más asistentes, pero que se refugiaban de la lluvia en las gradas, por lo que no aparecieron en la grabación. Aun así, la escena conmovió por mostrar cómo una presentación aparentemente solitaria podía transformarse en un fenómeno de alcance nacional.

Lejos de ser un momento desafortunado, el episodio se convirtió en un trampolín para la joven cantante, quien ahora recibe mayor atención en plataformas digitales y medios. Su interpretación se ha vuelto un ejemplo de resiliencia y entrega artística, incluso en condiciones adversas.

Con esta viralización, Yessi Villa no solo conquistó un escenario lluvioso en Zacatlán, sino también la vitrina de millones en redes sociales.

Su interpretación se ha vuelto un ejemplo de resiliencia y entrega artística, incluso en condiciones adversas.. / Captura de pantalla |

