Sheinbaum vs refrescos: Gobierno de México prepara campaña contra estas bebidas

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el arranque de una campaña nacional de concientización sobre los daños del consumo excesivo de refrescos, una de las bebidas más comunes en la dieta de los mexicanos. La iniciativa incluye no solo a los productos tradicionales con azúcar, sino también a las versiones light y cero.

“La gran cantidad de azúcar que tienen (los refrescos) ha causado muchísimos problemas en la población en nuestro país, demostrado científicamente. Entonces el problema es el abuso, no abusar de estas bebidas azucaradas”, afirmó la mandataria.

Sheinbaum destacó que existe una percepción errónea sobre los refrescos de dieta o sin azúcar, ya que también generan riesgos para la salud:

“Muchas veces también pensamos que los de dieta, los refrescos de dieta (…) o los cero, no tienen daños a la salud y también tienen sus efectos. Es por eso [que] estamos iniciando esta gran campaña masiva”.

La campaña forma parte de la estrategia federal de poner la prevención en el centro de la política de salud pública, reduciendo factores de riesgo asociados a enfermedades crónicas.

“La salud tiene que ver con el cuidado, con la prevención, y particularmente las bebidas azucaradas, los refrescos”, subrayó Sheinbaum.

Con esta medida, el gobierno busca:

Disminuir el consumo cotidiano de refrescos.

Generar conciencia sobre los daños de bebidas azucaradas, incluso en sus variantes “light” o “cero”.

Promover una alimentación más saludable en la población mexicana.

La campaña será presentada de manera oficial la próxima semana y estará respaldada por el gabinete de salud.

