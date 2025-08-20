Rey de la Tortilla: el mexicano que produce más de 35 toneladas diarias en EU y Canadá

El poblano Erasmo Ponce emigró a Nueva York en los años 90 y hoy dirige Chinantla, una empresa que distribuye tortillas, tostadas y totopos en Estados Unidos y Canadá, consolidándose como un referente de la comunidad migrante.

El éxito de Chinantla no solo se mide en toneladas producidas, también en empleos generados / FB: Tortilleria Chinantla|

El sueño mexicano que conquistó Nueva York

De repartir tortillas en las calles de Brooklyn a convertirse en uno de los productores más importantes en Estados Unidos y Canadá. Esa es la historia de Erasmo Ponce, migrante poblano que hoy dirige Chinantla, empresa que fabrica más de 35 toneladas diarias de tortillas, totopos y tostadas para miles de hogares y restaurantes.

Originario de Chinantla, Puebla, Ponce estudió arquitectura en la UNAM, pero la crisis económica lo llevó a emigrar a Nueva York en los años noventa. “Mi mamá vivía acá. Ella fue la que sostuvo mis estudios. Soy arquitecto, cuando viene el colapso de la economía, decido venirme por pocos años, dos, tres años y regresar”, relató sobre sus inicios.

Con más de tres décadas en la industria, el nombre de Ponce se ha vuelto sinónimo de tradición / FB: Tortilleria Chinantla |

De una tortillería en Brooklyn a conquistar Canadá

En 1992, Ponce abrió su primera fábrica en Brooklyn bajo el nombre Chinantla. Apenas cinco años después inauguró una segunda planta en el mismo barrio y, con la creciente demanda, amplió operaciones a Newark, donde hoy funciona su planta principal.

Actualmente, sus productos llegan a comunidades migrantes en Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware y Maryland, además de ciudades canadienses como Toronto, Quebec y Ottawa. Incluso, la marca ha logrado expandirse hacia estados como Washington.

Motor económico para la comunidad migrante

El éxito de Chinantla no solo se mide en toneladas producidas, también en empleos generados. La planta cuenta con decenas de trabajadores, entre operadores, choferes y personal de limpieza, consolidándose como un referente en la economía local.

Con más de tres décadas en la industria, el nombre de Ponce se ha vuelto sinónimo de tradición. “Creo que fue en algún periódico, ahí empezaron y así cuando me di cuenta ya me decían el ‘Rey de la Tortilla’. Yo lo asumo con responsabilidad, pero creo que no, yo no siento que lo pueda adoptar”, expresó entre risas.

Chinantla ha puesto en alto el nombre de la tortilla mexicana / FB: Tortilleria Chinantla |

El “Rey de la Tortilla” que llevó México al norte

Lo que comenzó como una necesidad de subsistencia, hoy es un legado de identidad y orgullo. Chinantla ha puesto en alto el nombre de la tortilla mexicana, conquistando no solo el paladar de los migrantes, sino también el de miles de consumidores en Norteamérica.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Homenaje gratuito a Ozzy Osbourne en CDMX: fecha, lugar y bandas que participarán