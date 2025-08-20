WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares a partir de septiembre 2025

La aplicación de mensajería instantánea más usada en el mundo, WhatsApp, confirmó que a partir del 1 de septiembre de 2025 dejará de ser compatible con decenas de modelos de celulares que no cumplen con los requisitos mínimos para seguir operando de manera segura.

Los modelos afectados

Entre los dispositivos que quedarán sin soporte se encuentran:

Apple: iPhone 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus y SE (1ª generación).

Samsung: Galaxy S3, S4 Mini, Note 2, Core y Trend.

Motorola: Moto G (1ª generación), Droid Razr HD y Moto E (1ª generación).

LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini y L90.

Huawei: Ascend D2.

Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T y Xperia V.

HTC: One X, One X+, Desire 500 y Desire 601.

Estos teléfonos ya no podrán actualizarse a Android 5.0 Lollipop o superior, ni a iOS 12 o posterior, que son los sistemas mínimos requeridos.

Aunque la aplicación no se bloqueará de inmediato, los usuarios perderán acceso a nuevas funciones y parches de seguridad. Con el tiempo, esto podría derivar en errores críticos:

WhatsApp recomienda a los usuarios adquirir un dispositivo compatible para garantizar el acceso a las próximas actualizaciones y mantener la seguridad de sus datos.

