CFE: sigue estos pasos para contratar internet por 95 pesos al mes

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, presentó un plan de internet móvil de 5 GB por 95 pesos al mes, con el objetivo de ampliar el acceso a la conectividad en zonas donde los operadores tradicionales no tienen cobertura.

El esquema funciona bajo modalidad prepago, sin contratos ni plazos forzosos, lo que lo convierte en una de las opciones más accesibles y flexibles del mercado.

Sigue estos pasos para contratarlo

Verifica cobertura: Entra al portal cfeinternet.mx e ingresa tu código postal para saber si el servicio está disponible en tu zona. Elige modalidad:

MiFi: módem portátil para hasta 10 dispositivos, con costo inicial de 1,145 pesos, que incluye SIM y 5 GB de cortesía por 30 días.

SIM o eSIM: para usar directamente en un celular compatible.

3.Selecciona el paquete:

Básico: 5 GB por 95 pesos.

Otros: 10 GB por 165 pesos, 20 GB por 265 pesos y hasta 100 GB por 995 pesos.

4. Contratación: Puede hacerse en línea en cfeinternet.mx o en puntos físicos como Financiera para el Bienestar, SEPOMEX y comercios afiliados.

Lo que debes considerar

El servicio es prepago: los datos no consumidos no se acumulan.

Es ideal para uso básico de navegación, redes sociales y mensajería. Para actividades como streaming o videollamadas, conviene elegir paquetes mayores.

La cobertura depende de la Red Compartida, que sigue en expansión.

La CFE asegura que este proyecto opera sin fines de lucro, con la finalidad de reducir la brecha digital en México.

Con este plan de 95 pesos mensuales, la CFE ofrece una alternativa real de conectividad para familias y comunidades que buscan un servicio accesible y sin contratos, posicionándose como un actor clave en el mercado de telecomunicaciones.

