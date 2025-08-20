“Maltrato extremo”: la denuncia de Genaro García Luna desde prisión en EE. UU.

La defensa de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón y condenado a 38 años de prisión en Estados Unidos, denunció ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York que el exfuncionario vive un confinamiento marcado por un trato “excesivo y extremo”.

Según los reportes judiciales, García Luna ha perdido entre 14 y 14.5 kilos, se le niegan condiciones mínimas de higiene como ducharse y rasurarse con regularidad, y hasta comer con cubiertos le ha sido restringido.

“Ha sido imposible preparar un recurso de apelación efectivo, debido a las condiciones extremas de confinamiento y la falta de acceso a su expediente”, expusieron sus abogados en la solicitud.

Los documentos señalan que, tras ocho meses de intentos fallidos, García Luna solo pudo comunicarse con sus abogados el 31 de julio de 2025. Desde entonces, dos llamadas adicionales no se concretaron, lo que ha dejado apenas tres horas de contacto legal en todo ese periodo.

Ante esta situación, su defensa solicitó una prórroga de 90 días para presentar el escrito de apelación, inicialmente programado para el 19 de septiembre. Argumentan que sin acceso a las más de 2 000 páginas de transcripciones y documentos oficiales, resulta imposible preparar una estrategia jurídica adecuada.

García Luna se encuentra recluido en la ADX Florence de Colorado, considerada la cárcel más estricta de Estados Unidos, donde los internos permanecen en aislamiento casi total. En ese mismo penal cumple condena Joaquín “El Chapo” Guzmán, entre otros presos de alto perfil.

