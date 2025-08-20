Clara Brugada confirma detención de 13 personas relacionadas a asesinato de sus colaboradores

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio a conocer que fueron detenidas 13 personas relacionadas con el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, dos de sus más cercanos colaboradores, ocurrido el pasado 20 de mayo sobre Calzada de Tlalpan.

Operativo y detenciones

En un breve mensaje desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada adelantó los resultados de un operativo realizado esta madrugada, y anunció que será este martes a las 17:00 horas cuando se brinden más detalles en conferencia de prensa.

La Jefa de Gobierno dio a conocer las detenciones/Gobierno CDMX |

“En dicho operativo se detuvieron a 13 personas, entre ellas 3 personas que participaron directamente en el homicidio y otras personas relacionadas con la preparación logística del evento.

“La colaboración entre los distintos órdenes de gobierno demuestra que avanzamos con más fuerza y eficacia en la lucha contra la impunidad. Estos resultados representan los primeros avances de una investigación que sigue en curso”, mencionó Brugada.

La mandataria también agradeció el apoyo del Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El doble asesinato sucedió sobre Calzada de Tlalpan/X |

El ataque: crimen planeado

El doble homicidio ocurrió la mañana del martes 20 de mayo, cuando Ximena Guzmán, secretaria particular de Clara Brugada, y José Muñoz, su asesor, fueron atacados sobre Calzada de Tlalpan, muy cerca de la estación del Metro Xola.

Según los primeros reportes, los funcionarios se trasladaban en una camioneta Audi negra, cuando fueron interceptados por dos sujetos en motocicleta, quienes abrieron fuego directamente contra ellos.

De acuerdo con testigos, los agresores estaban estacionados sobre la calle Napoleón, en la colonia Moderna de la alcaldía Benito Juárez, esperando a las víctimas, que avanzaban a baja velocidad por el carril derecho.

Familiares, amigos y compañeros de los funcionarios piden justicia/X |

Tras varios disparos, Ximena Guzmán murió en el asiento del conductor, mientras que José Muñoz intentó huir, pero cayó muerto sobre el asfalto.

"No descansaremos hasta hacer justicia": Brugada

“En memoria de Ximena y José, y en respeto a sus familias, amigos y compañeros, este gobierno no descansará hasta que la verdad sea conocida y la justicia se haga efectiva.

A la ciudadanía le reitero nuestro compromiso de seguir trabajando sin descanso a favor de la seguridad y la justicia de la Ciudad de México”, expresó la Jefa de Gobierno en su mensaje.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Actor confiesa que trabajó como Uber antes de triunfar en serie de Disney+



