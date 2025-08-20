Netflix revela el tráiler final de “Las Muertas”, serie inspirada en el caso de Las Poquianchis

Netflix presentó el tráiler final de Las Muertas, la primera serie del director mexicano Luis Estrada, reconocido por cintas como El Infierno y La Ley de Herodes. La producción está inspirada en la novela de Jorge Ibargüengoitia, que a su vez se basa en el caso real de Las Poquianchis, uno de los episodios criminales más perturbadores de la historia mexicana.

La serie, conformada por seis episodios filmados como largometrajes, se estrenará el próximo 10 de septiembre de 2025 y ofrece un relato mordaz sobre corrupción, impunidad y violencia estructural en México.

Las Poquianchis fue el nombre con el que la prensa bautizó a las hermanas Delfina, María de Jesús, Carmen y María Luisa González Valenzuela. / X |

En la serie, las hermanas son representadas por los personajes de Arcángela y Serafina Baladro, protagonistas del libro de Ibargüengoitia, donde se advierte: “algunos de los acontecimientos que aquí se narran son reales. Todos los personajes son imaginarios.”

La trama está ambientada en el pueblo ficticio de Mezcala, en la década de los 60, y expone cómo las protagonistas construyen un imperio criminal mediante burdeles, corrupción y violencia, siempre bajo la sombra de autoridades complacientes.

Poder, pecado y secretos que México quiso olvidar. Luis Estrada regresa con 'Las muertas', una serie basada en la novela de Jorge Ibargüengoitia. Estreno 10 de septiembre, solo en Netflix. pic.twitter.com/nF9c6GpM3E — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) August 20, 2025

El reparto está encabezado por Paulina Gaitán y Arcelia Ramírez, acompañadas por Joaquín Cosío, Alfonso Herrera, Leticia Huijara, Mauricio Isaac, Enrique Arreola y Fernando Bonilla.

¿Quiénes fueron Las Poquianchis?

Las Poquianchis fue el nombre con el que la prensa bautizó a las hermanas Delfina, María de Jesús, Carmen y María Luisa González Valenzuela, originarias de Guanajuato. Durante las décadas de 1950 y 1960, operaron una red de prostitución clandestina en la que se documentaron casos de trata de personas, explotación sexual, asesinatos y desapariciones de mujeres jóvenes.

El caso conmocionó al país y se convirtió en un símbolo de la impunidad, pues durante años las autoridades locales encubrieron sus crímenes. Se estima que las víctimas fueron decenas, aunque el número real sigue siendo incierto.

Durante las décadas de 1950 y 1960, operaron una red de prostitución clandestina en la que se documentaron casos de trata de personas. / RS |

