Rescatan a 65 gatitos víctimas de maltrato en CDMX: vivían hacinados y enfermos

En un impactante operativo, autoridades capitalinas rescataron a 65 gatitos que vivían en condiciones de maltrato severo dentro de un inmueble en la alcaldía Álvaro Obregón. Los animales fueron hallados en un entorno de hacinamiento, sin higiene y con signos visibles de enfermedad.

El objetivo es que, una vez recuperados, puedan ser entregados en adopción responsable.

La denuncia ciudadana fue clave para que la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), en coordinación con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), ingresara al domicilio donde se encontraban los felinos.

“Rescatamos a 63 gatos que vivían en condiciones de maltrato severo, hacinamiento y sin higiene en un inmueble de Álvaro Obregón, en coordinación con la Brigada de Vigilancia Animal, quienes darán resguardo junto a protectoras. Presentan desnutrición, deshidratación, alopecia, infección en ojos, pulgas y endogamia”, detalló el reporte oficial.

Los gatitos, con edades de entre dos meses y ocho años, presentaban cuadros de desnutrición, deshidratación, alopecia, infecciones oculares y parásitos. Varios de ellos mostraban además problemas derivados de endogamia.

En un impactante operativo, autoridades capitalinas rescataron a 65 gatitos que vivían en condiciones de maltrato severo.

Tras el rescate, fueron trasladados a instalaciones veterinarias para recibir atención médica, alimentación especializada y rehabilitación. El objetivo es que, una vez recuperados, puedan ser entregados en adopción responsable.

El hallazgo pone de relieve la gravedad de los casos de hacinamiento y maltrato animal en espacios domésticos. Organizaciones protectoras señalaron que este tipo de situaciones no solo afectan a los animales, sino que también representan un riesgo sanitario para las comunidades vecinas.

El hallazgo pone de relieve la gravedad de los casos de hacinamiento y maltrato animal en espacios domésticos.

