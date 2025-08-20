Genaro Lozano, de periodista en Televisa a embajador de México en Italia

De los foros de televisión a la diplomacia internacional. La presidenta Claudia Sheinbaum propuso al analista político y conductor Genaro Lozano Valencia como embajador de México en Italia, con concurrencia en Albania, Malta y San Marino, un nombramiento que marca un giro en la trayectoria del también académico y activista.

Genaro Lozano ha desarrollado una amplia carrera en medios de comunicación

De la televisión a la política exterior

Lozano es ampliamente conocido por su participación en Televisa, donde condujo espacios como Sin Filtro y Foro Global, además de sus análisis en noticieros de la cadena. También se ha desempeñado como columnista en el diario Reforma y colaborador en medios internacionales como The Washington Post y El País.

Su estilo crítico y cercano a temas de democracia, derechos humanos y diversidad sexual lo convirtieron en una de las voces más influyentes de la agenda pública. En 2019, la revista Forbes lo incluyó entre los líderes de opinión más relevantes de México.

Perfil académico y activista

Formación: Licenciado en Relaciones Internacionales por el ITAM y doctor en Ciencia Política por The New School for Social Research en Nueva York.

Docencia: Profesor en la Universidad Iberoamericana en ciencias sociales y estudios internacionales.

Activismo: Cofundador de la Coalición Mexicana LGBTTTI+ y miembro del GIRE, organizaciones que impulsan la defensa de derechos humanos y reproductivos.

El proceso de nombramiento

La propuesta ya fue enviada a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, donde Lozano comparecerá para su ratificación. Según fuentes diplomáticas, el gobierno de Italia ya otorgó el beneplácito, lo que facilitaría su designación.

De ser aprobado, Lozano sustituirá al actual embajador Carlos García de Alba, quien concluirá funciones este 22 de agosto.

Un giro en su carrera

El paso de Genaro Lozano de periodista en Televisa a embajador en Italia refleja no solo su trayectoria como comunicador y académico, sino también la apuesta del gobierno de Sheinbaum por incluir perfiles con visibilidad pública en la representación diplomática.

Con carácter de extraordinario mañana sesiona la Primera Comisión de la Comisión Permanente para escuchar en comparecencia a los nuevos embajadores en la República de Indonesia, Francisco de la Torre, diplomático de carrera, y en Italia, Genaro Fausto Lozano, conductor de TV. pic.twitter.com/NxbkqJIK4p — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) August 19, 2025

