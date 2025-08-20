VIDEO: Policía de SSC es detenido tras quitarle la vida a joven motociclista en la CDMX

Las calles de la Ciudad de México son testigos de un nuevo hecho que ha dado mucho de qué hablar, luego de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó una investigación contra un policía que le quitó la vida a un joven motociclista de 21 años, tras una riña callejera a plena luz del día.

El incidente: una riña que terminó en tragedia

Los hechos ocurrieron la tarde del martes 19 de agosto en avenida Galindo y Villa, casi en la esquina con Fray Servando Teresa de Mier, colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza. Todo inició cuando policías marcaron el alto a dos hombres (padre e hijo) que viajaban en una motocicleta sin placas.

Sin embargo, la situación se salió de control cuando uniformados y civiles comenzaron a forcejear, llegando a los golpes. De acuerdo con un video grabado por una cámara de seguridad —y que se ha hecho viral en redes sociales— uno de los tripulantes de la moto derriba y patea a un policía, quien en respuesta saca su arma de servicio y dispara por la espalda al joven de 21 años, impactándole en la cabeza.

SSC confirma investigación contra el agente

Pese a la llegada de ambulancias, que trasladaron al joven a un hospital cercano, más tarde se confirmó su muerte. Por ello, la SSC informó que el elemento que disparó fue presentado para rendir su declaración, y se abrió una carpeta de investigación por parte de Asuntos Internos.

“El policía que efectuó el disparo fue puesto a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades, mientras que los familiares y acompañantes fueron orientados para rendir su testimonio y dar seguimiento a las indagatorias.

Reiteramos nuestro compromiso con la ciudadanía de actuar con estricto apego a los derechos humanos y los principios y normas que nos rigen como institución. Daremos atención puntual al caso”, publicó en su cuenta de X Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana en la CDMX.

Video viral divide opiniones en redes sociales

El video que captó el momento exacto del disparo se volvió viral rápidamente, generando un sinfín de reacciones. Los comentarios están divididos: algunos exigen castigo ejemplar para el policía, mientras que otros justifican su acción argumentando que el joven lo había golpeado previamente.

