¿Por qué Putin guardó sus heces en una maleta durante su viaje a Estados Unidos?

Durante su más reciente visita a Estados Unidos, el presidente ruso Vladimir Putin fue escoltado por un equipo especial que cargaba consigo una maleta con su materia fecal. No es broma. La orden fue clara: ningún rastro debía quedar atrás.

Este inusual protocolo de seguridad médica busca evitar que servicios de inteligencia o especialistas en salud de gobiernos extranjeros puedan analizar sus heces y descubrir el estado real de salud del mandatario ruso, de 72 años.

Hace unos días Putin y Trump se reunieron en Alaska/AP |

¿Por qué Putin guarda sus heces?

No es la primera vez que se reporta esta práctica. Según revelaciones de medios como Paris Match y The Daily Star, Putin ha implementado este protocolo en visitas a otros países, como Francia o Arabia Saudita. En todos los casos, miembros del Servicio Federal de Protección de Rusia (FSO) se encargan de recoger las heces del presidente y devolverlas a su país.

La medida se justifica por un motivo clave: la materia fecal puede revelar enfermedades o condiciones clínicas que, de hacerse públicas, podrían afectar la imagen de fortaleza que el Kremlin ha construido en torno al mandatario. Especialmente en un contexto de guerra y tensiones diplomáticas.

Los guardaespaldas guardaban en una maleta la materia fecal del presidente ruso/X |

¿Putin está enfermo?

Aunque el Kremlin ha negado reiteradamente que Putin esté enfermo, los rumores sobre su estado de salud son persistentes. Algunas versiones apuntan a enfermedades como Parkinson, cáncer o trastornos digestivos, pero no existe confirmación oficial.

Este nivel de discreción, sin embargo, alimenta las teorías y vuelve aún más relevante el intento de ocultar hasta sus desechos corporales.

Ha habido varios rumores sobre la salud de Vladimir Putin/AP|

¿Qué revelan los análisis de heces?

La medida no es descabellada. De acuerdo con expertos médicos, un análisis de heces puede detectar una amplia gama de condiciones de salud, incluyendo:

Presencia de virus, bacterias o parásitos





Hemorragias internas o tumores en el tracto digestivo





Inflamaciones intestinales como colitis o enfermedad de Crohn





Malabsorción de nutrientes , cáncer colorrectal y más





Se trata de una herramienta no invasiva, precisa y útil en medicina preventiva. Incluso existen pruebas como la de sangre oculta en heces, cuya eficacia es comparable a una colonoscopía para detectar cáncer de colon.

