Piratas roban plataforma de Pemex; se llevaron 50 equipos de respiración autónoma

Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó haber sufrido un robo de 50 equipos de respiración autónoma, los cuales fueron sustraídos por piratas en la plataforma Akal-R, del Activo de Extracción Cantarell, ubicada en la Sonda de Campeche, en el Golfo de México.

El asalto ocurrió de noche y fue perpetrado por hombres armados

A través de un comunicado, Pemex informó que el robo ocurrió el lunes 18 de agosto, alrededor de las 22:00 horas, cuando varios hombres encapuchados y armados irrumpieron en la plataforma. Ante ello, se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y, en coordinación con la Secretaría de Marina, se reforzaron las medidas de seguridad en la zona.

“De inmediato, el personal de Seguridad Física de la institución, en coordinación con el personal de la Secretaría de Marina, activó el Protocolo General de Atención a Eventos en las Instalaciones Marinas y Costeras de Pemex; sin embargo, no fue posible localizar a las personas que sustrajeron alrededor de 50 equipos de respiración autónoma”, se lee en el comunicado.

No hubo lesionados, pero sí crisis nerviosas

Pemex confirmó que no hubo trabajadores lesionados. Sin embargo, tres empleados presentaron crisis nerviosa, por lo que recibieron atención médica y fueron estabilizados en la propia instalación.

¿Qué es un equipo de respiración autónoma?

Un equipo de respiración autónoma (ERA) es un dispositivo portátil que permite respirar con seguridad en ambientes contaminados, con gases peligrosos o poco oxígeno, como ocurre durante incendios, en espacios confinados o en zonas con sustancias químicas.

A diferencia de una mascarilla con filtro, el ERA cuenta con un cilindro de aire comprimido, el cual suministra oxígeno limpio a través de una máscara facial hermética. No depende del aire ambiental, por lo que es completamente autónomo.

¿Cuánto cuesta cada equipo robado?

Los equipos son utilizados por bomberos, rescatistas, personal de emergencia y trabajadores industriales, y su costo puede oscilar entre 25 mil y más de 100 mil pesos, dependiendo del fabricante y sus especificaciones técnicas.

