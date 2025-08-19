VIDEO: Youtubers son impactados por camioneta mientras se graban comiendo

Lo que prometía ser una grabación más para el canal de YouTube de los influencers Nina Santiago (NinaUnrated) y Patrick Blackwood, terminó en caos, vidrios rotos y ambulancias.

Ambos fueron embestidos por una camioneta SUV que se estrelló contra el restaurante CuVee’s Culinary Creations, en Houston, Texas, justo mientras grababan un video para redes sociales.

Tras brindar y dar el primer bocado, el vehículo rompió la vidriera y se fue directo contra su mesa, lanzándola hacia adelante. Las imágenes muestran el instante del impacto, con comensales aterrados y los influencers intentando cubrirse como podían.

Aquí es cuando la camioneta los impacta directamente / Redes Sociales|

El último bocado…

“Estoy más que agradecida de estar viva ... Esta podría haber sido nuestra última comida”, escribió NinaUnrated tras el accidente. En el video se les ve heridos, con cortes en brazos y rostro, pero lograron salir por sus propios medios y fueron trasladados en ambulancia a un hospital.

La grabación captó el preciso momento en que el SUV atraviesa la fachada de cristal y los golpea. En cuestión de segundos, Nina cae al suelo y Patrick, también aturdido, la ayuda a levantarse para salir del lugar. El susto fue monumental, pero la reacción rápida evitó una tragedia mayor.

Los cristales se les enterraron en la cara y brazos / Redes Sociales|

“Nos golpeó directamente… de la nada, pero sobrevivimos”, añadió Nina, quien agradeció a la vida y recordó a su perrito Loyal, fallecido en 2024, como su “ángel protector”.

El dueño del restaurante confirmó a TMZ que ambos fueron atendidos por paramédicos y que la conductora del vehículo resultó ilesa, pero deberá rendir cuentas por los daños. CuVee’s sufrió destrozos visibles, con sillas, mesas y cristales por doquier.

AQUÍ EL MOMENTO DEL IMPACTO 👇🏻

Food influencers were hit by a car while reviewing a burger inside a restaurant pic.twitter.com/OD8pPGzxrp — FearBuck (@FearedBuck) August 18, 2025

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: KATY PERRY RECIBE DESCARGA ELÉCTRICA EN PLENO SHOW… Y SIGUE CANTANDO