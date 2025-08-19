VIDEO: Katy Perry recibe descarga eléctrica en pleno show… y sigue cantando

The Lifetimes Tour se está convirtiendo en la gira más accidentada de Katy Perry. La cantante sufrió una presunta descarga eléctrica en su concierto en Carolina del Norte, pero eso no impidió que continuara el espectáculo como toda una diva profesional.

Mientras era elevada por una estructura aérea cubierta de luces LED, el cuerpo de Perry se estremeció de forma repentina, lo que de inmediato generó especulaciones sobre una descarga eléctrica. La escena, captada en video por fans, muestra a la cantante reaccionando al contacto de lo que parecería ser una descarga.

Aunque no hay confirmación oficial de qué sucedió, la preocupación del público fue evidente. Aun así, Katy Perry continuó el show sin interrupciones, flotando sobre el escenario como si nada hubiera pasado. Profesionalismo nivel: "me electrocuto, pero no cancelo".

Katy Perry también sufrió un accidente al fallar el arnés de la mariposa gigante /FB: @katyperry|

The Lifetimes Tour, una gira con sustos

Este no ha sido el único incidente. En julio, durante su show en San Francisco, falló la estructura con forma de mariposa que la transportaba mientras interpretaba Roar. Y en otro concierto, una fan invitada al escenario se desmayó por la emoción. Perry detuvo todo, le ofreció agua y hasta encabezó una oración.

A eso hay que sumarle lesiones físicas por coreografías exigentes (mostró sus rodillas magulladas en redes), fallas mecánicas, y hasta un fan que logró abrazarla durante Hot N Cold. Todo eso en menos de cinco meses de gira.

La cantante se electrocutó mientras volaba por los cielos / Redes Sociales|

Shows con riesgo incluido

Katy ha descrito The Lifetimes Tour como una “Disneylandia rodante”, con efectos visuales, BPM a tope, múltiples cambios de vestuario, y acrobacias aéreas. El tour incluye canciones de su álbum 143 y ha visitado Estados Unidos, México y Canadá. Próximamente irá a Chile, Argentina, Brasil, Europa y Asia, con cierre en diciembre.

Sus shows privados, por cierto, cuestan entre 500 mil y 3 millones de dólares. Eso sí, con la cantidad de incidentes, parece que la entrada incluye adrenalina.

AQUÍ EL MOMENTO DEL ACCIDENTE 👇🏻

Katy Perry gets an electric shock during ‘The Lifetimes Tour’ show. pic.twitter.com/hGplecRJLU — Buzzing Pop (@BuzzingPop) August 18, 2025

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡TOMA PRECAUCIONES! CONOCE EL CIERRE DE VIALIDADES POR PROGRAMA DE BACHEO NOCTURNO