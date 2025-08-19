VIDEO: Trabajadoras sexuales bloquean Tlalpan: rechazan ciclovía por afectar sus ingresos

La construcción de una nueva ciclovía sobre Calzada de Tlalpan, pensada para facilitar el acceso al Estadio Azteca durante el Mundial 2026, provocó este martes una inusual protesta: trabajadoras sexuales bloquearon la vialidad para exigir que se frene el proyecto que, aseguran, pone en riesgo su única fuente de ingresos.

El bloqueo ocurrió alrededor de las 17:00 horas, cuando un grupo de mujeres se apostó en plena avenida con pancartas y consignas dirigidas al Gobierno capitalino. Su argumento es directo: “Nos están desplazando sin alternativas y con ello nos dejan sin manera de sobrevivir”.

La sexoservidoras bloquearon Tlalpan por la construcción de la ciclovía / Redes Sociales|

Las inconformes acusan que no se contempló el impacto social del proyecto, ya que al eliminar espacios para que los autos se detengan, perderán la posibilidad de contactar clientes como lo han hecho por años. Calculan que la medida afectará a más de cinco mil mujeres que trabajan en la zona.

Exigen ser escuchadas

“Queremos que nos dejen trabajar en paz”, fue una de las consignas visibles en las pancartas. Además, expresaron su inconformidad ante la falta de diálogo o alternativas que les permitan continuar con sus actividades sin ser marginadas por el desarrollo urbano.

Las trabajadoras sexuales buscan una alternativa para no perder sus clientes / Redes Sociales|

Tras una hora de bloqueo, el contingente comenzó una marcha rumbo al sur de la ciudad. Durante el recorrido, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acompañaron la movilización para garantizar el orden.

El proyecto forma parte de la estrategia del Gobierno de la Ciudad de México para ampliar la red ciclista y fomentar el uso de la bicicleta como transporte sustentable, sobre todo ante la expectativa de grandes eventos como el Mundial 2026.

17:34 #PrecauciónVial | Manifestantes de la Calzada de Tlalpan al Sur se recorren hacia Viaducto. #AlternativaVial. 5 de Febrero, Simón Bolívar y Dr. José María Vértiz. pic.twitter.com/jht6urE4Qq — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 19, 2025

17:17 #PrecauciónVial | Continúa cerrada la Calzada de Tlalpan al Sur a la altura de Coruña por la presencia de manifestantes. #AlternativaVial. 5 de Febrero, Simón Bolívar y Dr. José María Vértiz. pic.twitter.com/u0j9JHIsMd — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 19, 2025

