Ninel Conde prepara bioserie; hablará sobre su antes y después de La Casa de los Famosos

Tras convertirse en la tercera eliminada de La Casa de los Famosos México 2025, Ninel Conde no perdió tiempo y ya anunció su próximo proyecto: una bioserie que será transmitida por ViX y en la que contará su historia antes, durante y después del reality.

“Estoy haciendo mi docuserie, va a salir por ViX y empezó antes de mi preparación para la casa y ahorita vamos a continuar con el después”, reveló la actriz en una entrevista en vivo con Marie Claire Harp a través de las redes oficiales del programa.

Ninel Conde no se guardó nada en entrevista con Marie Claire Harp / Redes Sociales|

Ninel Conde no deja de trabajar

El “Bombón Asesino” aprovechó su salida del encierro para relanzar su carrera frente a las cámaras. Aunque su eliminación el pasado 17 de agosto sorprendió a habitantes y audiencia, Ninel ya tenía entre manos este proyecto audiovisual que promete revelar aspectos desconocidos de su vida personal y profesional.

Pero eso no es todo. La también cantante confesó que está afinando los detalles de su nuevo show en vivo y que regresará a los escenarios con una gira internacional.

La cantante revelará pasajes de su vida personal y profesional / FB: @NinelConde|

Alista gira por Colombia

“Voy a Medellín, voy a hacer una gira, en México inicia mi gira en octubre con un show completamente nuevo y seguiremos en las galas haciendo lío”, dijo entre risas, dejando claro que aún tiene mucho que ofrecer a su público.

Por ahora, Ninel se mantiene activa en medios y redes sociales, preparando tanto su docuserie como su nueva etapa musical, mientras los fans esperan con ansias su regreso a los escenarios… y a la pantalla.

En las próximas semanas también comenzará una gira por Colombia / Redes Sociales|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿HAY CONTINGENCIA AMBIENTAL? HOY NO CIRCULA DEL MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO