Lotería Nacional dedica sorteo especial a migrantes: “México con M de Migrante”

La Lotería Nacional presentó en Nuevo León el Gran Sorteo Especial No. 303 “México con M de Migrante”, el primero del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum dedicado a honrar la entrega y el legado de millones de connacionales que, pese a vivir fuera del país, mantienen vivas sus raíces y continúan aportando al desarrollo de México.

El sorteo se llevará a cabo el próximo 15 de septiembre a las 16:00 horas, con una emisión de 4 millones de cachitos de 200 pesos cada uno y un Premio Mayor de 255 millones de pesos, dividido en diez premios de 25.5 millones de pesos.

Presentación en Nuevo León

El evento tuvo lugar en el Palacio Federal de Guadalupe, Nuevo León, donde participaron la directora de la Lotería Nacional, Olivia Salomón; la titular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, Tatiana Clouthier Carrillo; el delegado estatal de los Programas para el Desarrollo de Bienestar, Genaro Rodríguez Teniente, y el Colectivo Legado de Grandeza, creador del Himno Migrante, pieza que inspiró el diseño de los billetes del sorteo.

“El Gran Sorteo Especial No. 303 es un homenaje vivo que viaja en cada cachito. Porque un cachito no es sólo un boleto, es un pedazo de gratitud, es un acto de justicia, es devolver un cachito de amor a quienes, desde lejos, nunca han dejado de ser parte de México”, expresó Olivia Salomón.

Por su parte, Tatiana Clouthier subrayó que este sorteo es un “grito de amor y de raíces”, e invitó a participar en esta edición especial que, además de ofrecer premios millonarios, busca apoyar a la comunidad migrante a través de los recursos que se destinarán al fortalecimiento de la red consular.

Reconocimiento a las y los paisanos

El delegado Genaro Rodríguez destacó que la estrategia “México te abraza” ha sido una prioridad del gobierno federal, especialmente en estados como Nuevo León, donde la movilidad humana es parte de la realidad cotidiana.

El evento cerró con la interpretación del Himno Migrante, que refleja la identidad de quienes, aunque dejaron su tierra, llevan a México en el corazón.

Premios del Gran Sorteo Especial No. 303

Premio Mayor : 10 premios de 25.5 mdp (total 255 mdp).

5 premios de 10 mdp.

5 premios de 5 mdp.

15 premios de 1 mdp.

18 premios de 500 mil pesos.

25 premios de 250 mil pesos.

50 premios de 100 mil pesos.

2 premios de aproximación de 1.1 mdp y 550 mil pesos.

Más de 7,900 premios por terminación.

39,999 reintegros.

El valor total de la bolsa supera los 424 millones de pesos.

Un sorteo con causa

El próximo 15 de septiembre, además de conmemorar la Independencia, el sorteo marcará el inicio del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos, donde más de 40 millones de mexicanas y mexicanos celebran con orgullo sus raíces.

La Lotería Nacional transmitirá en vivo el sorteo a través de su canal oficial de YouTube Sorteos Tradicionales.

“México no te olvida. México te espera. México te agradece”, concluyó Olivia Salomón.

