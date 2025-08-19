Resident Evil 9 Requiem ya tiene fecha de estreno y nuevo tráiler

Justo antes del arranque de la Gamescom, Capcom y Nvidia lanzaron un nuevo tráiler con gameplay de Resident Evil 9 Requiem, el esperado nuevo capítulo de la franquicia de terror más popular de los videojuegos.

El avance no solo dejó a más de uno con escalofríos, también adelantó una brutal mejora gráfica que podría convertirlo en el título más impactante de la saga.

¿La fecha? Apúntala bien: 27 de febrero de 2026. Ese día, el resto del mundo serán testigos del regreso del survival horror más icónico.

Resident Evil 9 será una entrega de terror hecho videojuego / Redes Sociales|

Gráficas que ya quisieran las películas

Capcom lo dejó claro: quieren que las cinemáticas pasadas se vean como cosa del pasado. Para lograrlo, echaron mano de la tecnología más avanzada de Nvidia. El juego usará Path Traced Lighting, DLSS 4 y Ray Reconstruction, con lo que se lograron luces, sombras, reflejos y texturas a un nivel que antes solo era posible en escenas prerenderizadas.

Asary Ijuin, encargado del desarrollo del motor gráfico, explicó lo siguiente: “El juego va más allá del raytracing clásico. El cambio entre luz y oscuridad será clave en esta entrega”.

Las luces de neón que parpadean en los pasillos estrechos, el brillo tenue de un encendedor o la forma en la que la luz se refleja en un vidrio: todo fue creado con una precisión que intensifica el terror como nunca.

Para el 27 de febrero de 2026 será el estreno a nivel mundial / Redes Sociales|

No necesitas una RTX 5090 para jugarlo

Capcom asegura que, aunque la experiencia total solo se verá en las mejores PC, los jugadores de PS5 y Xbox Series también disfrutarán de un salto gráfico notorio, aunque con ciertos ajustes.

Lo mismo va para usuarios con tarjetas gráficas más “modestas”: DLSS 4 hará el trabajo para que el juego corra fluido en sistemas menos potentes. “La nueva técnica no será exclusiva para PCs de gama alta”, enfatizó Capcom.

El tráiler ya dejó ver lo que se viene: Resident Evil 9 Requiem se perfila como el juego que redefinirá el terror interactivo, con gráficos que además de verse bien, serán parte clave de la jugabilidad.

