CDMX: estas son las zonas que se quedarán sin agua en septiembre

Autoridades piden a la población tomar precauciones

Laura Reyes Medrano
10 de Septiembre de 2025
El suministro de agua se verá interrumpido por trabajos de mantenimiento | iStock

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) de la Ciudad de México informó que desde este miércoles 10 de septiembre algunas colonias se quedarán sin suministro de agua. Checa si tu colonia se verá afectada.

El recorte en el servicio impactará a diversas colonias / iStock

Colonias afectadas por el corte de agua

El recorte en el servicio impactará a dos colonias de la alcaldía Tlalpan:

  • San Fernando

  • Tlalpan Centro

¿Por qué habrá corte de agua en estas colonias?

De acuerdo con la dependencia, el motivo del corte de agua se debe a a trabajos de reparación de una falla en la bomba sumergible del pozo Deportivo Vivanco. Una vez concluidas las labores de mantenimiento, el servicio será restablecido el día viernes 12 de septiembre.

Recomendaciones y cómo solicitar pipas

Segiagua exhortó a los habitantes a ahorrar y hacer uso responsable del agua durante esta semana de afectación.

En caso de que las familias requieran apoyo, podrán solicitar pipas de agua gratuitas a través de los siguientes medios:

  • Línea H20 (*426)

  • Redes sociales y contacto directo con Sacmex, proporcionando dirección y número de contacto para agendar la entrega.

 

 

 

 

