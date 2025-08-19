¿Qué dijo el exnovio de Daniel Bisogno sobre la herencia del conductor?

A medio año del fallecimiento de Daniel Bisogno, su expareja Charly Moreno decidió aclarar los rumores que circulaban en torno a la supuesta herencia que habría recibido tras la muerte del conductor de Ventaneando.

En entrevista, Moreno fue tajante al desmentir las especulaciones sobre un departamento o bienes materiales:

“No, claro que no. No crean chismes que hacen, nada que ver.”

Moreno decidió aclarar los rumores que circulaban en torno a la supuesta herencia. / RS |

El también actor recordó que Bisogno siempre fue claro respecto al destino de su patrimonio:

“Todo va a ser para mi hija y que a mi papá no le falte nada.”

Cuando se le preguntó qué conserva de esa relación, Charly respondió que lo más especial fue de carácter sentimental:

“Tengo un anillo que justo Daniel me regaló. Lo tengo ahí en mi casa... Él tenía uno igual, entonces era significativo.”

Finalmente, reconoció que el dolor de la pérdida sigue intacto:

“A seis meses de su partida, pero igual duele como el primer día… sigo en contacto con sus hermanos, con sus amigos… ahí la llevamos poco a poco.”

El también actor reconoció el dolor a medio año de su partida. / RS |YouTube video player

Con estas palabras, el exnovio de Bisogno puso fin a los rumores y resaltó que lo más valioso que conserva es el recuerdo de su relación.

