Nuevo crédito Infonavit T100: menos requisitos y más acceso para trabajadores
El nuevo modelo de crédito T100 del Infonavit busca facilitar el acceso a vivienda para trabajadores con bajos ingresos. Con requisitos simplificados, eliminación de penalizaciones tradicionales y cobertura total del crédito, este esquema está dirigido a quienes ganan hasta dos salarios mínimos y aún no tienen casa.

El nuevo modelo de crédito T100 del Infonavit busca facilitar el acceso a vivienda para trabajadores con bajos ingresos / iStock
Requisitos del crédito Infonavit T100

  • Se requiere una puntuación mínima de 100 puntos, en lugar de los mil anteriormente exigidos.
  • Destinado a trabajadores que ganan entre uno y dos salarios mínimos (hasta 16,800 pesos mensuales) y no poseen vivienda propia.
  • El incumplimiento de la empresa ya no afecta la aprobación del crédito.
  • El Buró de Crédito solo se consulta para verificar que no exista otro crédito vivienda activo; no afecta el monto del crédito.
  • Se consideran criterios como la edad del solicitante, lo que podría influir en el monto aprobado.
Se requiere una puntuación mínima de 100 puntos, en lugar de los mil anteriormente exigidos / iStock
Condiciones y alcance del modelo

  • Se entrega el 100 % del crédito aprobado, sin penalizaciones por incumplimientos anteriores.
  • La tasa de interés será de entre 4 % y 8 %, dependiendo del perfil del trabajador.
  • Autoridades reconocen un posible aumento en la cartera vencida, al eliminar la revisión crediticia tradicional; sin embargo, el objetivo es ampliar el acceso "con plena justicia".
  • Este año estarán disponibles 4,387 viviendas listas para entregarse dentro del programa Vivienda para el Bienestar.
El modelo T100 representa una transformación significativa en las políticas de vivienda en México /iStock
¿Por qué es relevante este cambio?

El modelo T100 representa una transformación significativa en las políticas de vivienda en México:

  • Facilita el acceso a créditos hipotecarios a miles de trabajadores con menores ingresos.
  • Simplifica los trámites y elimina barreras históricas, como el historial laboral o la calificación crediticia.
  • Forma parte del programa Vivienda para el Bienestar, con una meta sexenal de más de un millón de viviendas en construcción.

 

