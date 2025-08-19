Nuevo crédito Infonavit T100: menos requisitos y más acceso para trabajadores

El nuevo modelo de crédito T100 del Infonavit busca facilitar el acceso a vivienda para trabajadores con bajos ingresos. Con requisitos simplificados, eliminación de penalizaciones tradicionales y cobertura total del crédito, este esquema está dirigido a quienes ganan hasta dos salarios mínimos y aún no tienen casa.
Requisitos del crédito Infonavit T100
- Se requiere una puntuación mínima de 100 puntos, en lugar de los mil anteriormente exigidos.
- Destinado a trabajadores que ganan entre uno y dos salarios mínimos (hasta 16,800 pesos mensuales) y no poseen vivienda propia.
- El incumplimiento de la empresa ya no afecta la aprobación del crédito.
- El Buró de Crédito solo se consulta para verificar que no exista otro crédito vivienda activo; no afecta el monto del crédito.
- Se consideran criterios como la edad del solicitante, lo que podría influir en el monto aprobado.
Condiciones y alcance del modelo
- Se entrega el 100 % del crédito aprobado, sin penalizaciones por incumplimientos anteriores.
- La tasa de interés será de entre 4 % y 8 %, dependiendo del perfil del trabajador.
- Autoridades reconocen un posible aumento en la cartera vencida, al eliminar la revisión crediticia tradicional; sin embargo, el objetivo es ampliar el acceso "con plena justicia".
- Este año estarán disponibles 4,387 viviendas listas para entregarse dentro del programa Vivienda para el Bienestar.
¿Por qué es relevante este cambio?
El modelo T100 representa una transformación significativa en las políticas de vivienda en México:
- Facilita el acceso a créditos hipotecarios a miles de trabajadores con menores ingresos.
- Simplifica los trámites y elimina barreras históricas, como el historial laboral o la calificación crediticia.
- Forma parte del programa Vivienda para el Bienestar, con una meta sexenal de más de un millón de viviendas en construcción.
