VIDEO: Lord Café intenta agredir a automovilista, pero termina empapado

Las redes sociales son una fábrica incansable de personajes peculiares y en esta ocasión ha surgido uno nuevo, apodado Lord Café, quien se hizo viral luego de que el karma lo alcanzó al instante y terminó empapado con su propia bebida, que intentaba lanzar a los tripulantes de otro auto.

Todo ocurrió en Guadalajara

Aunque no hay mucha información al respecto —el clip apenas dura 21 segundos— trasciende que el incidente ocurrió sobre la avenida López Mateos, en el Área Metropolitana de Guadalajara, donde circulaban dos vehículos cuyos conductores, aparentemente, habrían tenido una disputa metros atrás.

Al parecer todo surgió por un problema entre dos automovilistas/X |

En el video, que ya acumula millones de vistas y ‘me gusta’, se puede ver cómo el conductor afectado debe frenar bruscamente, pues una camioneta blanca marca Volkswagen se le cierra. Pero lo mejor vino segundos después, cuando el conductor de la camioneta le entrega un termo con café a su acompañante para que lo lance por la ventanilla.

Varios usuarios en Internet se burlaron de este señor porque no logró su cometido/X |

El karma fue instantáneo

La escena es casi de película: el sujeto calvo toma el termo con una mano y lanza el café caliente con la intención de mojar al otro automovilista. Sin embargo, no consideró las leyes de la física, ya que la víctima llevaba el cristal arriba, y el líquido rebotó de inmediato, regresando directo al rostro de quien lo arrojó.

Resultado: el atacante terminó mojado, humillado y convertido en viral, por intentar agredir a otro conductor.

🚨Lord Cafe representa claramente los ataques de la derecha al gobierno de la cuarta transformación de Claudia Sheinbaum ‼️#LordCafe es los Azucena Uresti, Carmen Aristegui, Loret, Dóriga, Alazraki, Chumel, Pascal, Rivapalacio, Dresser… pic.twitter.com/QGUz8fSYaF — Andrey De La Mancha🇲🇽 (@AndreyDLaMancha) August 19, 2025

Las redes no perdonaron

La reacción fue inmediata. Usuarios de redes sociales se burlaron del apodado Lord Café, a quien no perdonaron su actitud:

“Nada más le faltó gritar: ‘y para la otra, me va peor’”

“¿Café instantáneo o karma instantáneo?”

“Qué rara forma de tomar café, pero pues cada quien”

“Echó a perder el café. Echó a perder la camisa. Se ensució el carro. Se ensució la barba”

“Ya ven que sí hacen daño esas películas de rápido y furioso…”

“Si no debes, el karma se va directamente a la persona que te quiere hacer daño”

