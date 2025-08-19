Premios Juventud 2025: Panamá hace historia como primera sede fuera de EE.UU.

Prepárate para una edición histórica: Ciudad de Panamá recibirá este 25 de septiembre la gala más esperada por la juventud latina. Con la energía de la Herencia Hispana vibrando en cada nominación, Bad Bunny y Danny Ocean emergen como los máximos protagonistas, dejando claro que el futuro de la música urbana y pop tiene nombre y ritmo.

La edición 2025 de los Premios Juventud marcará un hito en su historia

Panamá, nuevo epicentro de la música

La elección de Panamá como sede marca un antes y un después en la premiación. Con ello, se busca reconocer la fuerza del público latino más allá de EE.UU. y acercar la gala a nuevas audiencias en la región.

Además, el público tendrá nuevamente la posibilidad de decidir con sus votos digitales quiénes serán los grandes ganadores de la noche.

Los nominados que lideran la edición

Entre la lista de artistas que brillan este año, Bad Bunny y Danny Ocean encabezan con seis nominaciones cada uno, mientras que Anitta, Beéle, Carín León, Emilia, Myke Towers, Netón Vega y Peso Pluma cuentan con cinco menciones cada uno, reflejando la diversidad de géneros que hoy dominan las playlists globales.

Bad Bunny y Danny Ocean encabezan con seis nominaciones cada uno

Un evento que refleja una generación

Más que una premiación, los Premios Juventud 2025 serán una fiesta multicultural donde convergen ritmos, estilos y voces que representan a toda una generación. La mudanza a Panamá simboliza la fuerza de la música en español como un fenómeno que trasciende fronteras.

