Asesinan a la influencer Ariela “La Langosta” dentro de su camioneta

La comunidad digital se encuentra conmocionada tras la muerte de la influencer Ariela Mejía-Polanco, conocida como Ariela “La Langosta”, quien fue asesinada a balazos el pasado 17 de agosto. Su cuerpo fue hallado dentro de una camioneta Mercedes-Benz G-Class en la Cross County Parkway, en Mount Vernon.

De acuerdo con la Policía del Condado de Westchester, la modelo y creadora de contenido murió a causa de los disparos recibidos mientras se encontraba en el vehículo. La Oficina del Médico Forense corroboró que su fallecimiento fue resultado de un homicidio. Las autoridades aseguraron que no se trató de un hecho fortuito, sino de un “targeted attack” o ataque dirigido.

Su cuerpo fue hallado dentro de una camioneta Mercedes-Benz G-Class.

Reportes locales indican que la joven de 33 años regresaba a casa luego de haber trabajado en el club Ikon New York, donde se desempeñaba como mesera. En sus redes sociales compartió videos de una noche de fiesta junto a amigos, horas antes de ser localizada sin vida.

Aunque se han manejado distintas versiones sobre los motivos del crimen desde un posible asalto hasta un ataque relacionado con terceros, hasta el momento no se ha confirmado la identidad de los responsables. Su pareja sentimental, Nata Cartier, fue interrogada por las autoridades, pero la investigación continúa abierta.

Ariela había construido una sólida comunidad digital con más de 550 mil seguidores en Instagram. Se desempeñaba como modelo, bailarina y mesera en clubes reconocidos de Nueva York, además de participar en producciones musicales. En 2023 colaboró en el videoclip “Wapae” del rapero Tekashi 6ix9ine, con quien mantenía una amistad cercana.

El propio artista la describió tras su muerte como una “tremenda mujer” y la “reina de Nueva York”. Asimismo, lugares donde trabajó, como Ikon New York y Starlet of NY Lounge, le rindieron homenajes públicos y expresaron condolencias a su familia.

En 2023 colaboró en el videoclip "Wapae" del rapero Tekashi 6ix9ine.

