Así puedes tramitar tu seguro del IMSS si eres de nuevo ingreso en la UNAM

Así puedes concluir el trámite para obtener tu seguro facultativo del IMSS si ingresaste a la UNAM
Laura Reyes Medrano
| 2025-08-19
Así puedes tramitar tu seguro del IMSS si eres de nuevo ingreso en la UNAM
Miles de estudiantes que este 2025 ingresaron a la máxima casa de estudios ya pueden gozar de atención médica integral gratuita
|
iStock
Así puedes concluir el trámite para obtener tu seguro facultativo del IMSS si ingresaste a la UNAM
Laura Reyes Medrano
| 19 Ago, 2025

Si ingresaste recientemente a la UNAM, no solo obtuviste tu lugar en esta prestigiosa universidad, sino también el derecho a recibir atención médica integral gratuita a través del Seguro de Salud para Estudiantes del IMSS. Te contamos qué necesitas hacer para activar este beneficio de forma sencilla y eficiente.

Activar este seguro es un trámite gratuito y sencillo que puede garantizarte acceso a servicios de salud durante toda tu trayectoria universitaria / iStock
Activar este seguro es un trámite gratuito y sencillo que puede garantizarte acceso a servicios de salud durante toda tu trayectoria universitaria / iStock|

Procedimiento paso a paso

  1. Obtener el Número de Seguridad Social (NSS)
    Es indispensable contar con el NSS, un identificador permanente, y puedes obtenerlo por cuatro vías:

    • En línea, desde el portal del IMSS, presentando CURP, comprobante de domicilio y correo electrónico.

    • Desde la app IMSS Digital, con los mismos datos.

    • De forma presencial en cualquier subdelegación del IMSS, con CURP, comprobante de domicilio, identificación oficial y acta de nacimiento.

    • A través del portal SIAE de la UNAM, utilizando tu número de cuenta y NIP; ahí aparece un ícono del IMSS con esa información. 

  2. Consultar tu vigencia de derechos
    Cada semestre, la DGAE habilita un portal donde puedes generar una constancia de vigencia de derechos. Si aparece "vigente", significa que ya estás registrado como estudiante ante el IMSS. 

  3. Qué hacer según tu estatus

    • Si estás vigente: acude a tu Unidad de Medicina Familiar (UMF) más cercana con identificación oficial, comprobante de domicilio, dos fotos tamaño infantil y la constancia impresa. Ahí te entregarán tu Cartilla Nacional de Salud

    • Si no estás vigente: envía un correo a la DGAE (sse@dgae.unam.mx) con tu número de cuenta UNAM y la constancia generada desde el portal para que actualicen tu situación. 

Vigencia del seguro

El seguro facultativo se activa automáticamente cada semestre mientras estés inscrito en la UNAM. Esto garantiza cobertura médica continua durante toda tu trayectoria académica. 

Si eres estudiante de la UNAM, revisa tu estatus y concluye el proceso para recibir tu cartilla de salud / iStock
Si eres estudiante de la UNAM, revisa tu estatus y concluye el proceso para recibir tu cartilla de salud / iStock|

¿Qué cubre el seguro de la UNAM?

Este seguro cubre atención medica integral, incluyendo consulta general, especialidades, hospitalización, medicamentos, análisis médicos, e incluso atención obstétrica. Asimismo, protege frente a enfermedades crónico-degenerativas como diabetes o hipertensión.

 

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum desmiente a la DEA: "No hay ningún acuerdo con ellos"

UNAM
Mas sobre:
UNAM

Notas Relacionadas

 