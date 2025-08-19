Así puedes tramitar tu seguro del IMSS si eres de nuevo ingreso en la UNAM

Si ingresaste recientemente a la UNAM, no solo obtuviste tu lugar en esta prestigiosa universidad, sino también el derecho a recibir atención médica integral gratuita a través del Seguro de Salud para Estudiantes del IMSS. Te contamos qué necesitas hacer para activar este beneficio de forma sencilla y eficiente.

Procedimiento paso a paso

Obtener el Número de Seguridad Social (NSS)

Es indispensable contar con el NSS, un identificador permanente, y puedes obtenerlo por cuatro vías: En línea, desde el portal del IMSS, presentando CURP, comprobante de domicilio y correo electrónico.

Desde la app IMSS Digital , con los mismos datos.

De forma presencial en cualquier subdelegación del IMSS, con CURP, comprobante de domicilio, identificación oficial y acta de nacimiento.

A través del portal SIAE de la UNAM, utilizando tu número de cuenta y NIP; ahí aparece un ícono del IMSS con esa información. Consultar tu vigencia de derechos

Cada semestre, la DGAE habilita un portal donde puedes generar una constancia de vigencia de derechos. Si aparece "vigente", significa que ya estás registrado como estudiante ante el IMSS. Qué hacer según tu estatus Si estás vigente : acude a tu Unidad de Medicina Familiar (UMF) más cercana con identificación oficial, comprobante de domicilio, dos fotos tamaño infantil y la constancia impresa. Ahí te entregarán tu Cartilla Nacional de Salud .

Si no estás vigente: envía un correo a la DGAE (sse@dgae.unam.mx ) con tu número de cuenta UNAM y la constancia generada desde el portal para que actualicen tu situación.

Vigencia del seguro

El seguro facultativo se activa automáticamente cada semestre mientras estés inscrito en la UNAM. Esto garantiza cobertura médica continua durante toda tu trayectoria académica.

¿Qué cubre el seguro de la UNAM?

Este seguro cubre atención medica integral, incluyendo consulta general, especialidades, hospitalización, medicamentos, análisis médicos, e incluso atención obstétrica. Asimismo, protege frente a enfermedades crónico-degenerativas como diabetes o hipertensión.

🎓💊 Como estudiante, tienes acceso a atención médica, farmacéutica y hospitalaria en el IMSS.

✅ ¡Activa tu seguro médico y aprovecha este beneficio! pic.twitter.com/Sgz1ApSXtF — Dirección General de Atención a la Salud, UNAM (@DGAS_UNAM) August 8, 2025

