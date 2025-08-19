Jorge Hernández de Los Tigres del Norte sufre caída en pleno concierto… ¡pero no deja de cantar!

Durante las últimas horas se ha vuelto tendencia el nombre de Jorge Hernández, vocalista de Los Tigres del Norte, debido a que el cantante de 72 años de edad sufrió una aparatosa caída en pleno escenario durante un concierto. Lo más impactante: pese al golpe, el artista no dejó de cantar.

El accidente ocurrió en la Fenapo 2025

El histórico grupo, autor de éxitos como “La Puerta Negra”, “Jefe de Jefes”, “Ni Parientes Somos” o “La Mesa del Rincón”, se presentó recientemente en la Feria Nacional Potosina 2025 (Fenapo), donde reunió a más de 152 mil espectadores, según cifras oficiales.

Fue precisamente en dicho evento que Jorge Hernández, líder y vocalista de la agrupación, se convirtió en noticia cuando, mientras interpretaba la canción “La Carta”, tropezó con un objeto que estaba en el piso y cayó de lado con todo y acordeón, aunque en ningún momento interrumpió su interpretación.

El video se viraliza y genera reacciones

En el video que circula en redes sociales y se ha hecho viral, se observa que Hernán Hernández, su hermano y también integrante del grupo, corrió en su auxilio, al igual que elementos de seguridad y del staff.

Incluso, en una parte del clip, Eduardo Hernández hace un movimiento con el brazo señalando el objeto con el que tropezó Jorge, en lo que parece ser un reclamo hacia los encargados del escenario.

“Como todo un profesional”

La caída, más que generar preocupación, provocó una ola de comentarios positivos y de reconocimiento al vocalista por su profesionalismo y entrega. Afortunadamente, el accidente no provocó lesiones al artista.

