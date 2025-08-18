Nicolás Maduro moviliza a 4.5 millones de milicianos ante las crecientes tensiones con EE. UU.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este lunes que se desplegarán 4.5 millones de milicianos en todo el país como parte de un plan especial de seguridad nacional. El anuncio ocurre en un contexto marcado por el aumento de la presión internacional y las tensiones con Estados Unidos.

Durante un mensaje televisado, Maduro señaló:

“Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4,5 millones de milicianos de todo el territorio nacional, milicias preparadas, activadas y armadas”.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este lunes que se desplegarán 4.5 millones de milicianos en todo el país. / AP |

El mandatario explicó que la medida responde a lo que calificó como “amenazas extravagantes, estrambóticas y estrafalarias” provenientes de Washington.

El anuncio se produce después de que Estados Unidos incrementara a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro y reforzara sus operaciones militares en el Caribe. Washington acusa al mandatario venezolano de mantener presuntos vínculos con organizaciones criminales, lo que Caracas rechaza.

El despliegue de las llamadas milicias, integradas principalmente por civiles con entrenamiento militar, busca tener presencia en todo el territorio venezolano. Especialistas consideran que este movimiento refuerza el proceso de militarización que atraviesa el país, mientras que críticos del gobierno lo interpretan como un intento de mostrar control interno frente a la presión externa.

Por ahora, no se han anunciado detalles sobre el calendario de implementación del plan ni la manera en que estas fuerzas serán integradas a las estructuras de seguridad existentes. Sin embargo, el anuncio ha generado eco a nivel internacional y mantiene el foco en la relación tensa entre Caracas y Washington.

El anuncio se produce después de que Estados Unidos incrementara a 50 millones de dólares la recompensa por Maduro. / X |

