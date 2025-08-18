Liberan a “Lord Pádel” por amparo; su esposa e hijo continuarán en prisión

El lunes 18 de agosto de 2025, una jueza de control del Estado de México otorgó un amparo a Alejandro “N”, conocido como “Lord Pádel”, y a su socio Othón “N”, lo que permitió su liberación inmediata para enfrentar su proceso penal fuera de prisión.

Sin embargo, la medida no se extendió a su esposa, Karla Alejandra “N”, ni a su hijo Germán “N”, quienes continuarán bajo prisión preventiva en el penal de Barrientos, ya que no promovieron el mismo recurso legal.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México imputó a los detenidos por homicidio calificado en grado de tentativa. / X |

El caso se originó tras un hecho de violencia ocurrido el pasado 19 de julio durante un torneo de pádel en Atizapán de Zaragoza. En un video difundido en redes sociales se observa a “Lord Pádel”, su hijo, su esposa, su socio y escoltas armados agrediendo a un instructor con golpes y amenazas, entre ellas la frase: “te voy a matar”, pronunciada por uno de los involucrados.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México imputó a los detenidos por homicidio calificado en grado de tentativa, luego de que fueran capturados el 14 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Cancún con apoyo de la FGR, Interpol y autoridades de Quintana Roo.

De ser declarados culpables, los implicados podrían enfrentar condenas que van de 20 a 40 años de cárcel. / RS |

Tras ser trasladados al penal de Barrientos, un juez de control validó el amparo solicitado ante el Juzgado Décimo Cuarto de Naucalpan, lo que benefició únicamente a “Lord Pádel” y a su socio. En cambio, la esposa y el hijo del señalado continuarán detenidos mientras avanza el proceso judicial.

El caso sigue abierto y, en próximas audiencias, se evaluarán las imputaciones por tentativa de homicidio. De ser declarados culpables, los implicados podrían enfrentar condenas que van de 20 a 40 años de cárcel, agravadas por el uso de armas y la participación en grupo.

El caso sigue abierto y, en próximas audiencias, se evaluarán las imputaciones por tentativa de homicidio. / Fiscalía Edomex |

