¿Qué hacer en caso de inundaciones? Esto recomienda la UNAM

Las fuertes lluvias que afectan a la Ciudad de México y el área metropolitana han incrementado los riesgos de inundaciones en diversas colonias. Ante ello, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) compartió una serie de medidas preventivas para reducir peligros y proteger la salud de la población.

La institución también sugirió contar con agua potable almacenada y víveres básicos, además de revisar periódicamente . / Pixabay |

Principales causas de las inundaciones

De acuerdo con especialistas, gran parte de los encharcamientos y avenidas de agua se deben a la acumulación de basura que bloquea coladeras y drenajes, lo que limita el desalojo natural del agua de lluvia.

Recomendaciones inmediatas

La UNAM enfatizó la importancia de mantener la calma y atender las instrucciones de las autoridades de Protección Civil. Entre las medidas recomendadas destacan:

Evitar acercarse a cables, postes o instalaciones eléctricas en zonas con agua acumulada.

No caminar ni conducir por calles inundadas, ya que el agua puede ocultar hoyos o corrientes peligrosas.

Moverse con precaución en caso de estar dentro de una zona anegada, evitando correr o hacer movimientos bruscos que aumenten el riesgo de caídas.

Reforzar la higiene en agua y alimentos, para prevenir enfermedades relacionadas con el consumo de productos contaminados. ¿Qué hacer en caso de una #inundación?



Sigue estas recomendaciones de @PCUNAM pic.twitter.com/KBerhmQ1bU — Gaceta UNAM (@Gaceta_UNAM) August 14, 2025

Medidas adicionales en el hogar

La institución también sugirió contar con agua potable almacenada y víveres básicos, además de revisar periódicamente las instalaciones eléctricas y sanitarias de las viviendas. Asimismo, recomendó mantener a los niños bajo supervisión y evitar que se trasladen solos en zonas afectadas.

Otra acción clave es colaborar con vecinos para limpiar coladeras y desagües, lo que reduce la posibilidad de encharcamientos severos en áreas urbanas.

La UNAM reiteró que la prevención inicia con la sociedad, al mantener limpias las calles y evitar tirar basura en la vía pública. También instó a reportar oportunamente cualquier riesgo a las autoridades correspondientes y seguir los canales oficiales de Protección Civil para recibir alertas

La UNAM reiteró que la prevención inicia con la sociedad, al mantener limpias las calles y evitar tirar basura en la vía pública./ Pixabay |

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Ciro Gómez Leyva: condenan a “El Dedotes” y “El Yeye” a 11 años de prisión por atentado