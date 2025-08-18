¿Qué hacer en caso de inundaciones? Esto recomienda la UNAM

La UNAM emitió una serie de medidas preventivas ante inundaciones en la CDMX
Mariana Alcántara Contreras
| 2025-08-18
La UNAM enfatizó la importancia de mantener la calma y atender las instrucciones de las autoridades de Protección Civil.
|
Pixabay
| 18 Ago, 2025

Las fuertes lluvias que afectan a la Ciudad de México y el área metropolitana han incrementado los riesgos de inundaciones en diversas colonias. Ante ello, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) compartió una serie de medidas preventivas para reducir peligros y proteger la salud de la población.

La institución también sugirió contar con agua potable almacenada y víveres básicos, además de revisar periódicamente . / Pixabay

 

Principales causas de las inundaciones

De acuerdo con especialistas, gran parte de los encharcamientos y avenidas de agua se deben a la acumulación de basura que bloquea coladeras y drenajes, lo que limita el desalojo natural del agua de lluvia.

Recomendaciones inmediatas

La UNAM enfatizó la importancia de mantener la calma y atender las instrucciones de las autoridades de Protección Civil. Entre las medidas recomendadas destacan:

  • Evitar acercarse a cables, postes o instalaciones eléctricas en zonas con agua acumulada.
  • No caminar ni conducir por calles inundadas, ya que el agua puede ocultar hoyos o corrientes peligrosas.
  • Moverse con precaución en caso de estar dentro de una zona anegada, evitando correr o hacer movimientos bruscos que aumenten el riesgo de caídas.

  • Reforzar la higiene en agua y alimentos, para prevenir enfermedades relacionadas con el consumo de productos contaminados.

 

Medidas adicionales en el hogar

La institución también sugirió contar con agua potable almacenada y víveres básicos, además de revisar periódicamente las instalaciones eléctricas y sanitarias de las viviendas. Asimismo, recomendó mantener a los niños bajo supervisión y evitar que se trasladen solos en zonas afectadas.

Otra acción clave es colaborar con vecinos para limpiar coladeras y desagües, lo que reduce la posibilidad de encharcamientos severos en áreas urbanas.

La UNAM reiteró que la prevención inicia con la sociedad, al mantener limpias las calles y evitar tirar basura en la vía pública. También instó a reportar oportunamente cualquier riesgo a las autoridades correspondientes y seguir los canales oficiales de Protección Civil para recibir alertas

La UNAM reiteró que la prevención inicia con la sociedad, al mantener limpias las calles y evitar tirar basura en la vía pública./ Pixabay

 

