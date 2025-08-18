Ciro Gómez Leyva: condenan a “El Dedotes” y “El Yeye” a 11 años de prisión por atentado

El caso del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva registró un nuevo avance este lunes 18 de agosto de 2025, luego de que un juez federal dictara 11 años y un mes de prisión a Juan Antonio Cisneros Morales, “El Dedotes”, e Israel Jiménez Ávila, “El Yeye”, por los delitos de tentativa de homicidio y asociación delictuosa.

La resolución se emitió en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, donde el juez Edmundo Perusquía avaló un juicio abreviado al que se sometieron los acusados, quienes reconocieron su responsabilidad. La Fiscalía General de la República (FGR) precisó que se omitió la reparación del daño económico, como parte del acuerdo con las partes procesales.

El atentado contra el periodista

El ataque ocurrió la noche del 15 de diciembre de 2022, cuando sujetos armados dispararon contra el vehículo blindado en el que viajaba Gómez Leyva. Gracias a la protección del automóvil, el comunicador resultó ileso, pero el hecho generó una amplia condena nacional e internacional.

Con esta resolución, ya son 11 personas sentenciadas por su participación en el atentado. Entre ellas destacan Héctor Eduardo Martínez Jiménez, “El Bart”, y Pedro Gómez Jaramillo, “Pool”, quienes fueron condenados previamente a 14 y 12 años de cárcel, respectivamente.

La FEADLE, unidad de la FGR especializada en delitos contra la libertad de expresión, destacó que este tipo de sentencias reafirman el compromiso institucional de combatir la impunidad en los ataques a periodistas y garantizar justicia en casos que ponen en riesgo la libertad de prensa en México.

