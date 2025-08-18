Resultados ECOEMS 2025: fecha y pasos para ingresar a la UNAM y al Poli

El Espacio de Coordinación de Educación Media Superior (ECOEMS) sustituyó al COMIPEMS en 2025 como el sistema oficial para asignar lugares en las preparatorias de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

De acuerdo con la Secretaría de Educación, este nuevo esquema garantiza mayor transparencia y uso de herramientas digitales, además de simplificar la consulta de resultados en línea.

Fechas clave

Aplicación del examen: junio de 2025, bajo modalidad en línea con inteligencia artificial.

Resultados: se publicarán el 19 de agosto de 2025 exclusivamente en la Gaceta Electrónica de Resultados, disponible en www.miderechomilugar.mx.

Para acceder, los aspirantes deberán ingresar con su folio de registro y CURP. Aunque recibirán un reporte por correo, solo la Gaceta tiene validez oficial para los trámites de inscripción.

Opciones educativas disponibles

Los estudiantes compitieron por un lugar en:

9 planteles de la Escuela Nacional Preparatoria (UNAM).

5 planteles del CCH (UNAM).

15 CECyT (IPN).

1 CET (IPN).

¿Qué pasa si no logras tu primera opción?

Quienes no sean asignados a su primera opción podrán acceder a un plantel alterno según su puntaje y disponibilidad de lugares. La SEP recordó que cualquier duda puede resolverse llamando a la línea Educatel o consultando el portal oficial.

En esta primera edición del ECOEMS, más de 107 mil aspirantes presentaron el examen, consolidando el nuevo modelo como reemplazo definitivo del antiguo COMIPEMS en la Zona Metropolitana del Valle de México.

