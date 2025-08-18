¿La CFE da 50% de descuento en el pago de luz con la tarjeta INAPAM? Esto es lo que dice la CFE

En los últimos días circuló en redes sociales y WhatsApp la versión de que las personas adultas mayores con credencial del INAPAM podían acceder a un 50% de descuento en el recibo de luz. Sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue contundente: no hay tal beneficio.

A través de sus canales oficiales, la dependencia advirtió: “Personas adultas mayores, ¡no se dejen engañar! El INAPAM no tiene ningún convenio con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que no existe descuento en el servicio con la credencial INAPAM”.

la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue contundente: no hay tal beneficio./ Gobierno de México |

El mensaje se viralizó en plataformas digitales como una supuesta campaña oficial, pero tanto la CFE como el INAPAM confirmaron que se trata de información falsa que incluso puede utilizarse para fraudes al intentar obtener datos personales o bancarios de los adultos mayores.

Beneficios reales de la tarjeta INAPAM

Aunque no incluye el pago de electricidad, la tarjeta sí ofrece descuentos en:

Transporte público, autobuses y aerolíneas.

Medicamentos, consultas y servicios de salud.

Supermercados, restaurantes y productos básicos.

Actividades culturales, educativas y recreativas.

En algunos municipios, pagos como predial y agua.

El trámite de la credencial es gratuito y se realiza en módulos autorizados, con identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y fotografía reciente.

El trámite de la credencial es gratuito y se realiza en módulos autorizados. / RS |

Recomendaciones

Las autoridades exhortaron a la población a no compartir cadenas engañosas, verificar cualquier información en páginas oficiales y nunca proporcionar datos personales en sitios no autorizados.

CFE como el INAPAM confirmaron que se trata de información falsa. / RS |

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: El Malilla anuncia su primer concierto en el Palacio de los Deportes en 2026: fechas y boletos