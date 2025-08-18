¿Cuándo inicia el registro para la Beca Rita Cetina 2025 y cuáles son los requisitos?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el registro para la Beca Universal Rita Cetina abrirá el próximo 15 de septiembre de 2025, dirigido a estudiantes de nuevo ingreso en educación básica. El trámite deberá realizarse en línea a través de la plataforma oficial, únicamente por madres, padres o tutores legales.

Asimismo, la SEP adelantó que para octubre se abrirán las inscripciones también para preescolar y primaria.

Objetivo del apoyo

El programa busca reducir la deserción escolar mediante un apoyo económico bimestral. De acuerdo con autoridades educativas, su propósito es garantizar que “ninguna niña, niño o adolescente abandone sus estudios por falta de recursos”.

Fechas y proceso de inscripción

Inicio del registro: 15 de septiembre de 2025

Cierre del registro: 30 de septiembre de 2025

Asambleas informativas: del 1 al 20 de septiembre, para orientar a la comunidad educativa sobre el procedimiento.

Para completar el trámite, el tutor deberá ingresar a la plataforma con su Llave MX, una herramienta digital de identidad gubernamental. En caso de no contar con ella, se recomienda generarla con anticipación.

Documentos necesarios

CURP del estudiante y del tutor (validadas en RENAPO)

Identificación oficial con fotografía del tutor

Comprobante de domicilio reciente

Teléfono celular y correo electrónico vigente

Montos de apoyo

La beca otorga:

$1,900 MXN bimestrales por familia con un estudiante

$700 MXN adicionales por cada alumno extra inscrito en el mismo nivel

Próximos pagos y ampliación

No habrá pagos en agosto ni septiembre; se prevé que el siguiente depósito se realice en octubre de 2025, correspondiente al bimestre septiembre-octubre. Asimismo, la SEP adelantó que para octubre se abrirán las inscripciones también para preescolar y primaria.

Recomendaciones

La SEP recordó que el trámite es gratuito y exhortó a la población a no entregar dinero ni datos fuera de la plataforma oficial. Padres y tutores deben digitalizar con antelación la documentación requerida para evitar contratiempos durante el registro.

Para completar el trámite, el tutor deberá ingresar a la plataforma con su Llave MX, una herramienta digital de identidad gubernamental.

