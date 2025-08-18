VIDEO: Camarógrafo y reportero captan en vivo choque contra ambulancia en CDMX

Impactantes fueron las escenas que lograron captar un camarógrafo y su reportero, luego de que, mientras cubrían el derrape de dos mujeres en motocicleta en un bajopuente de Río Mixcoac, un vehículo particular chocó contra una ambulancia que estaba estacionada.

El momento del choque quedó grabado mientras se hacía un reporte en vivo

Todo ocurrió en Río Mixcoac

Fue la mañana de este lunes 18 de agosto cuando Luis Manuel Acevedo y Juan Cortés, reportero y camarógrafo del noticiero Telediario de Multimedios, daban cobertura a la caída de dos mujeres motociclistas que circulaban sobre Río Mixcoac, a la altura de Insurgentes Sur, en la alcaldía Benito Juárez. Ambas derraparon por aproximadamente 50 metros, quedando gravemente lesionadas al no portar casco de seguridad.

Choque en vivo frente a las cámaras

Justo cuando se estaba transmitiendo en vivo la llegada de la ambulancia, que se estacionó en el carril de alta velocidad, un vehículo tipo sedán color gris salió a toda velocidad de una curva y chocó contra la parte trasera del vehículo de emergencia.

El reportero corrió antes del choque del auto con la ambulancia

Lo más dramático fue que el reportero fue captado corriendo tras escuchar el rechinido de llantas, mientras que el camarógrafo quedó a centímetros de la ambulancia, la cual fue arrastrada varios metros por el impacto.

Sin víctimas fatales, pero sí muchos sustos

A pesar de lo aparatoso del accidente, los tripulantes de la ambulancia sufrieron sólo lesiones leves, y no presentaban aliento alcohólico. El reportero y su camarógrafo salieron ilesos, aunque claramente afectados por el susto y la escena vivida.

Reporteros de Canal 6 sufrieron un percance vial cuando cubrían otro accidente en la alcaldía Benito Juárez.



📺 #TelediarioMatutino con @anyalanis14, @liliana_sosa y @deividmedrano ⭐️ pic.twitter.com/Ue3nrfy4y8 — @telediario (@telediario) August 18, 2025

Por su parte, las dos mujeres que venían en la moto fueron trasladadas de inmediato a un hospital con lesiones graves, aunque hasta el momento no se ha informado sobre su estado de salud.

