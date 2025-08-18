Beatriz Gutiérrez Müller desmiente haber dejado México

Beatriz Gutiérrez Müller, académica y esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, negó que ya esté viviendo en España. Esto como respuesta a una información que surgió durante el fin de semana en la que se aseguraba que recientemente se había mudado, junto a su hijo, a un barrio exclusivo de Madrid.

La versión de un medio español

Fue el medio español ABC el que, en días pasados, publicó que la esposa de AMLO, junto a su hijo Jesús Ernesto, había dejado México para iniciar una vida en Europa, específicamente en el barrio La Moraleja. Según el medio, el joven iniciaría sus estudios en “una universidad pública madrileña, probablemente en la Complutense”.

Gutiérrez Müller responde

Ante esta aseveración, Gutiérrez Müller, catedrática y periodista, emitió un comunicado en el que comienza criticando al diario ABC.

“El ABC de allá, que es el equivalente al Reforma, a El Universal, etcétera, etcétera, etcétera... calumniadores profesionales de la derecha más rancia y corrupta están fanatizados por completo y quieren vengarse de ya saben quién. Porque ese lindo señor (Andrés Manuel López Obrador), originario de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, logró al menos dos hechos históricos: reducir notablemente la pobreza y la desigualdad en nuestro país. Afortunadamente, el hampa del periodismo y sus jefes, los de la mafia de poder, cada día enseñan más el cobre; aquí, en España y acullá”.

La esposa de AMLO aclara tajante:

“Soy independiente de la política. No estoy en eso”, agregando que desde hace décadas se dedica “a la docencia e investigación en una universidad pública de mi país, donde continúo trabajando, y desde luego no me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado”.

“Estamos siempre en resistencia”

Además, Gutiérrez Müller enfatizó que su hijo Jesús Ernesto tampoco ha salido del país.

“Estoy enamorada de ese hombre y de mi hijito. Somos una familia muy unida a la cual han vilipendiado por los ideales de ese loco hermoso llamado AMLO. Estamos siempre en resistencia... (Por cierto: lo fui a ver este fin de semana a Palenque). Sepan que los protejo y lo seguiré haciendo hasta con mi vida, si es preciso”.

