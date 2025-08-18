Ninel Conde es eliminada de La Casa de los Famosos... ¿pero fue por decisión propia?

La Casa de los Famosos México sigue llena de sorpresas y muestra de ello fue la tercera eliminación de la temporada, que tuvo como protagonista a Ninel Conde, quien aparentemente fue expulsada por obtener la menor cantidad de votos del público. Sin embargo, trasciende que en realidad ella pidió su salida.

La noche del domingo se vivió una de las eliminaciones más disputadas hasta el momento, ya que en la placa de nominados estaban cinco de los habitantes más populares del reality show, lo que hacía difícil predecir quién dejaría el juego.

Ninel se unió a Olivia Collins y Adrián Di Monte como los eliminados del juego/X: @LaCasaFamososMx|

Votaciones, regreso y sorpresa

Tras la suma de votos, avalados por un notario público, los primeros salvados fueron Guana, Facundo y Alexis Ayala, quienes regresaron a la casa. En el carrusel final quedaron Mar Contreras y Ninel Conde, perfilándose esta última como la favorita por su popularidad.

Sin embargo, para sorpresa de todos, Ninel Conde fue la tercera eliminada de La Casa de los Famosos México.

“Creo que mi tiempo, es el tiempo de Dios, así que es perfecto y la verdad es que sí es muy fuerte estar allá adentro. Con los últimos que estuve, los tres querían que yo me fuera, iba a ser muy incómodo para mí, la verdad”, declaró Ninel tras su salida.

Oficialmente Ninel salió por obtener menos votos que los otros nominados/X: @LaCasaFamososMx|

¿Fue realmente eliminada?

Contrario a la esencia del programa —donde el público decide—, Ninel Conde habría solicitado su salida del reality.

De acuerdo con versiones de Shanik Berman y Gustavo Adolfo Infante, reportadas por Infobae, Joel Echeverría, productor y manager de FZ Management, agencia que representa a Ninel, habría negociado con Televisa y Endemol su salida como estrategia de contención de daños.

La decisión habría sido motivada por la pérdida de popularidad de Ninel, reflejada en críticas constantes en redes sociales por su comportamiento en la casa.

Mar Contreras regresó en el carrusel para sorpresa de todos/X: @LaCasaFamososMx|

¿Cuánto ganaba Ninel en el reality?

Cabe recordar que Ninel Conde ingresó al reality como la participante más popular, lo que se reflejaba también en su sueldo semanal, que supuestamente era de 580 mil pesos, el más alto entre todos los concursantes.

